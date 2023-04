Con prótesis gratuitas, 20 vecinos de Paraná recuperarán su sonrisa

Unos 20 vecinos accedieron a prótesis dentarias en forma gratuita gracias a un operativo que se desarrolló este jueves por iniciativa de la comisión vecinal Artigas de Paraná, registró. La actividad contó con la participación de estudiantes de la carrera de Prótesis que se dicta en UADER y el apoyo de la dirección provincial de Odontología.“Ante la necesidad de las personas, por los costos, surgió la iniciativa de llevar la propuesta al Dr. Guillermo Brugo respecto de las posibilidades para pedir turnos anticipados en el hospital San Martín”, contó a Elonce la presidenta de la vecinal Artigas, Irene Sánchez. Finalmente, el operativo se concretó este jueves en el salón vecinal y unas 20 personas accedieron a sus prótesis dentales en forma gratuita. Fueron beneficiados “aquellos que realmente lo necesiten, como jubilados con un haber mínimo, y a quienes les cuesta mucho el poder reunir el dinero para adquirir la prótesis”.“El haber logrado esto junto al Dr. Guillermo Brugo, que encabeza el operativo, y la Facultad de UADER, es un orgullo no deja de ser una gran satisfacción para la comunidad porque también se benefician vecinos de zonas aledañas a vecinal Artigas”, fundamentó la vecinalista.Por su parte, el Director de Odontología de Entre Ríos, Dr. Guillermo Brugo, valoró: “La experiencia es fabulosa porque respondemos a una necesidad básica y aunamos esfuerzos al firmar convenios con UADER, debido a que los estudiantes de la carrera de Prótesis pueden conocer la experiencia y aprenden”.“Respondemos a una demanda de la comunidad”, sentenció el funcionario y especialista. “Las prótesis son muy costosas y a la población les resulta muy difícil acceder, además, este tipo de tratamientos no están contemplados en las obras sociales”, argumentó en relación a los objetivos de la entrega de las prótesis.En relación a los beneficios que obtendrán aquellos quienes accedieron a su prótesis de forma gratuita, Brugo mencionó “la mejora en la autoestima y el poder desarrollarse con quienes lo rodean”. “El hecho de que te falten dientes en la boca impide que te desarrolles, que te conectes con tus semejantes, porque genera una vergüenza al estar afectada la estética y es un escollo muy importante para la persona”, explicó. “Además, los dientes están involucrados en la alimentación y el habla”, sumó al respecto.De hecho, Liliana, una empleada doméstica y paseadora de perros, contó que tener su dentadura completa significará “un placer porque la que tenía me molestaba al comer y era una incomodidad”.Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Aníbal Sattler, destacó: “En el ADN de nuestra universidad, el trabajo territorial es un factor muy importante y esta es una de las instancias que así lo demuestran: no se trata solo de ejecutar la práctica de la asignatura, sino también poder salir del aula y el laboratorio para trabajar en la comunidad y estar en contacto con los vecinos y con los agentes del sistema de salud. Estas experiencias son irremplazables”.En la ocasión, anticipó que el operativo se replicará, próximamente, en barrio Los Berros y está proyectado hacer lo propio en Concordia.En la oportunidad, se mencionó que “funcionan muy bien” los laboratorios de prótesis de los centros de salud Oñativia, Alcain y Carrillo; y en los hospitales San Martín y Pascual Palma (para adultos mayores).