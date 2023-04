Institucionales UPCN vuelve a pedir a la UADER que responda los reclamos de trabajadores

Los primeros meses del 2023 para la UADER han tenido algunas complicaciones, en donde se notificó despido y disminuciones de horas de trabajo para personal que está contratado en las distintas facultades. En ese sentido, el gremio de UPCN propuso la creación de un escalafón propio para trabajadores de UADER.. Además, ahondó en la problemática: “. Esto genera un clima de incertidumbre, de temor por parte de trabajadores y trabajadoras de la UADER a raíz de la forma de pago que se realiza las prestaciones de servicio. Particularmente, es remunerado desde hace más de 20 años con horas cátedras las tareas administrativas, profesionales y de servicio”.En ese sentido, resaltó la propuesta que lleva adelante el gremio: “Fundamentalmente,”.En continuidad con el proyecto, señaló cuándo comenzó a gestarse: “A partir del mes de febrero, la reunión del Consejo Superior de la UADER hicimos una presentación donde pedimos un ámbito de negociación para tratar este tema. Tomaron un conocimiento las autoridades de la preocupación que manifestó el sindicato, que es un problema que viene desde hace mucho tiempo”.Sin embargo, la falta de respuestas fue un punto que dejó stand by la creación del escalafón propio: “A raíz de eso, se dictó una resolución en la cual se establece que hay interés para tratar el tema del escalafón, pero todavía a la fecha no han convocado a ningún encuentro donde podamos poner claridad al tema y pedirles a los funcionarios que están a cargo hoy de la UADER, que decimos en general, pero los problemas son particulares, específicos y determinados para distintas realidades que tiene la universidad y sus facultades”.Sobre los casos de desvinculaciones en el ámbito académico, precisó que “conocemos dos casos, pero también decimos que por acá empieza y no sabemos cómo sigue o cómo termina. Por eso es importante alertar y tomar las medidas para que esta problemática se profundice y que perjudique a las trabajadores y trabajadoras”.