En pocos días se robaron unos 10 medidores de agua en un barrio de Paraná

Inseguridad “a cualquier hora”



Vecinos de barrio Mercantil de la ciudad de Paraná viven una situación angustiante: en sólo unos días sufrieron el robo de unos 10 medidores de agua y conexiones de gas, con las graves consecuencias que ello conlleva.En horas de la mañana de este miércoles, intentaron robar un medidor, pero no pudieron y rompieron toda la cañería. “Ahora hay un desperdicio de agua impresionante”, contó Silvia.Los vecinos afirman que esta situación, “viene de hace meses. Hacemos denuncias, viene la policía, toma la denuncia, viene Obras Sanitarias y te hace una conexión directa”, pero los hechos siguen ocurriendo.“En calle Mar del Plata, en un día robaron cinco medidores; en 23 de Marzo, anoche robaron dos; también en calle Bariloche. El barrio Mercantil está un desastre, nos están robando todos los días y a cualquier hora, de mañana, de tarde, a la siesta, a la noche, ya no hay horarios ni seguridad. Y anoche también atacaron a una chica, ya no se puede estar”, lamentó.Cuando se roban los medidores, los vecinos quedan sin el servicio de agua y deben esperar entre 3 y 4 días que Obras Sanitarias les hace la conexión.Sobre el accionar policial, Silvia destacó en diálogo conque “hay patrullaje todos los días, pero, así como los agarran con los medidores, al otro día ya están en la calle de nuevo”.Elsa, la vecina damnificada con este último robo, contó que, según las cámaras de seguridad de una vivienda cercana, el hecho ocurrió a las 21.30 del martes. “Ya reclamé dos veces a Obras Sanitarias, pero no han venido”.Por su parte Norma, presidenta de la Comisión Vecinal, afirmó que “ya no sabemos que más hacer. Quedan muy pocos medidores en el barrio y nos ocasiona serios inconvenientes porque casi nunca tenemos agua y el día que tenemos nos roban el medidor. Hemos recurrido a todo, reuniones con la Policía, con la Ministra de Gobierno, con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, con el Procurador General, porque entendemos que la Policía en general obra como puede, los delincuentes son apresados pero vuelven a la calle. Las altas autoridades se tienen que reunir y ver qué hacen con esto para darnos una solución”.En cuanto a la competencia de la Municipalidad, entendió que “debería haber un sistema de seguridad con los medidores y que el vecino pueda cerrar, de alguna manera, la tapa para no quedarse sin agua”. Asimismo, dejó en claro que los vecinos damnificados “no van a pagar” nuevamente un medidor por razones de inseguridad, “la Municipalidad tiene que hacerse cargo de la seguridad de los medidores”.La inseguridad en barrio Mercantil, no sólo se reduce al robo de medidores de agua, ya que los vecinos han sido víctimas de otros hechos delictivos.Claudia contó que, en la noche del martes, “mis hijas volvían de la facultad y fueron abordadas por dos sujetos, en calle Mar del Plata casi llegando a mi casa, corrieron hacia la vivienda de una vecina que tenía la luz prendida y como empezaron a gritar les abrió la puerta. Entonces los sujetos se fueron”.De inmediato llamaron al 911 y personal de la Comisaría Sexta logró detener a uno de los individuos.“Vivo en este barrio desde los 10 años y antes era muy tranquilo. Ahora esto es un flagelo, hay mucha gente mayor y estamos todos en peligro y esto es continuo. La gente que va a tomar el colectivo sufre arrebatos y es a cualquier hora”, lamentó.