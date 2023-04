Paraná en alerta por el dengue: bloqueos en zona centro

Paraná Mujer fallece por dengue en Paraná

Continúan en aumento los casos de dengue en Entre Ríos y hasta el momento son 146 casos en toda la provincia de los cuales 131 fueron reportados en la cuidad de Paraná. Este martes se conoció la triste noticia que una mujer, que estaba internada por dengue, falleció en una clínica de la capital entrerriana.En este marco, lae. Este miércoles, realizó un nuevo bloqueo en la zona calle Salta y continuarán por calle Rosario del Tala. Mientras que en el día de ayer realizaron las acciones en calle Uruguay y Andrés Pazos.Al respecto, la subsecretaria de Salud Municipal, Silvina Saavedra, informó a Elonce que “en esta zona ya se realizaron bloqueos y descacharrización, de aquí se están dispersando los casos para el resto de la ciudad”, dijo y sumó que la mayoría de los casos de dengue son autóctonos , muy pocos son importados.Cabe recordar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que se reproduce en los domicilios. Los síntomas son fiebre alta de 2 a 7 días de duración; malestar intenso; dolor de cabeza (sobre todo en la zona detrás de los ojos), de los músculos y/o articulaciones; erupción en la piel; posible sangrado de nariz y encías; náuseas o vómitos.Este martes se confirmó el fallecimiento de una mujer adulta, que padecía dengue, y permanecía internada en una clínica privada de Paraná. La paciente había ingresado a la institución en los días previos con un cuadro de encefalitis (inflamación del cerebro). Ante la sospecha, se le realizaron los análisis de laboratorio correspondientes que, en primera instancia, resultaron positivos para dengue.En este punto Saavadra aclaró que, si bien la enfermedad del dengue “tiene una baja letalidad, se debe tener en cuenta laque componen todas las enfermedades (factores de la persona, ambiente y el agente). Es decir que, en este caso, hY sumó que en el que caso que una persona ya haya tenido dengue, puede ser que se re infecte y puede hacer cuadros de dengue hemorrágico. Al consultarle sobre los estudios que se le realizan a cada paciente, sostuvo que “se realiza un análisis específico que depende de los días de evolución del caso, y en situaciones de brote se lo confirma por nexo epidemiológico. Para realizar el análisis que confirme dengue el médico debe completar una ficha y derivar el análisis a una institución que haga el chequeo”.Cabe recordar que el cuadro dura siete días, pero el malestar general puede durar hasta un mes aproximadamente. El dengue no deja secuelas, la única preocupación es una reinfección con otra cepa”.También hizo referencia a los casos asintomáticos: “siempre vemos los que tienen síntomas y estos casos que no conocemos podría estar”.Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen,Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.“El mosquito Aedes elige estar con las personas, a no más de 50 metros de donde nace, en los criaderos de mosquitos, por eso es indispensable eliminar los recipientes que contengan agua”, sostuvo Saavedra y sumó que “si baja la temperatura tendrá un efecto beneficioso para que disminuya la transmisión y esto obedece a que las personas comienzan a usar ropa larga y el mosquito tiene menos lugares para picar”.En este sentido, señaló que “el horario de preferencia del mosquito es a la mañana y está adentro de los domicilios, es necesario eliminar criaderos, poner espirales y pastillas vaporizadoras”-En Paraná el brote más grande de dengue está en la zona centro de la ciudad. Y Saavedra comunicó que realizarán un operativo de descacharrización en calle Salta. “Pedimos a todos los vecinos que el jueves por la tarde saquen a la calle todo lo que no sirva y un camión de residuos lo retirará”.Al finalizar reflexionó “, es algo que venimos trabajando desde el 2020. Hacemos esto a conciencia es necesario entenderlo para ganar la batalla”