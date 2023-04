Mundial Sub 23 de Softbol: invitan a los partidos amistosos en el CEF Nº5

El Mundial de Softbol Masculino Sub 23 comenzará el 15 de abril en Paraná, y los combinados de los distintos países ya se encuentran en la capital entrerriana para el gran evento. Elonce visitó este miércoles el Centro de Educación Física Nº5 en barrio Cuarteles de Paraná debido a que la cancha de ese predio es sede de los entrenamientos y partidos amistosos.“Ayer comenzaron los partidos amistosos y Argentina juega hoy a las 13.30, por lo que se invita a toda la comunidad a que conozcan el predio de calles Alvarado y Eva Perón”, comunicó ael rector del CEF Nº5, Marcelo Martínez, al instar a los vecinos a ser parte de los entrenamientos y encuentros deportivos de los equipos de primer nivel que se encuentran en la ciudad.“Fuimos elegidos para ser sede por el esfuerzo realizado por la Asociación de Softbol para acondicionar la cancha”, ponderó el rector y reiteró la convocatoria a la comunidad a sumarte a las actividades por el Mundial de Softbol.Por su parte, la vice del CEF Nº5, Cecilia Delcase, ponderó: “Es un orgullo recibir nuevamente a equipos internacionales, y a su vez es demostrarle a nuestra comunidad educativa y a nuestro barrio que estos eventos importantes se desarrollan en Paraná”.“Se trata de jornadas largas de entrenamientos y partidos, y se invitó a las comunidades educativas de las escuelas de la ciudad para que sean parte. El predio está abierto a la comunidad y no es necesaria la inscripción previa”, explicó.A partir de las 13, visitarán la cancha de softbol del CEF Nº5 los combinados de Singapur, Australia, Nueva Zelanda; y a las 17.30 jugará la Selección Argentina Sub 23.Este jueves, desde las 10, habrá partidos amistosos.-Será la primera Copa Mundial de Softbol Masculino Sub 23 de la WBSC, la próxima está prevista para 2026.-Serán 12 las selecciones nacionales que participarán: Argentina, Australia, República Checa, México, Singapur y Sudáfrica están en el Grupo A. Mientras que Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Venezuela y el Equipo WBSC* están en el Grupo B.-Después de la Ronda de Apertura, los tres mejores equipos de cada grupo jugarán en la Súper Ronda. Los equipos en primer y segundo lugar en la Súper Ronda jugarán la Final del Campeonato Mundial y los equipos en tercer y cuarto lugar jugarán el Juego de la Medalla de Bronce.-La Copa Mundial de Softbol Masculino Sub 23 de la WBSC se jugará en dos sedes. La sede principal es el “Ingeniero Nafaldo Cargnel” y El Plumazo será la sede alternativa.-Australia o Japón pueden ser los titulares de dos de las tres Copas Mundiales de Softbol Masculino. Australia es el actual campeón senior y Japón es el campeón Sub 18. Si los australianos ganan en Argentina, tendrán la oportunidad histórica de celebrar todas las copas si ganan la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub 18 de la WBSC en México a finales de este año.