Presupuesto Participativo: vecinos presentan ideas para ejecutar obras

Foto 1/2 Foto 2/2

La secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos, explicó que en esta nueva edición los vecinos que presentan sus iniciativas, pueden acceder a información sobre el valor de cada proyecto, los límites zonales, el rol de los delegados y delegadas. En una segunda instancia, junto con técnicos del Municipio se evalúa si los proyectos son factibles o no. En caso de que no lo sean, se les da la posibilidad de reformularlas.



En cuanto a la dinámica de Presupuesto Participativo, se habilitaron las asambleas informativas donde las comisiones vecinales y organizaciones de la zona se hacen presentes para empezar debatir e informarse sobre la herramienta.



“Es un trabajo con los vecinos y las vecinas que participan y son protagonistas y también para adentro del Municipio, porque confluyen todas las secretarías. Estamos agradecidos con todas porque permanentemente nos acompañan y sus técnicos están a la altura de las circunstancias”, valoró Ramos.



Las asambleas informativas continuarán durante la semana. Este lunes fue el turno de la zona noroeste. El encuentro se desarrolló en la escuela De la Baxada y convocó, como en etapas anteriores, a un gran número de vecinos.



Testimonios



Lucía Ledheros, delegada de la zona noroeste, agradeció a “la Municipalidad de Paraná porque podemos contar con Presupuesto Participativo”. Y adelantó que junto a la comunidad de Croacia Sur y Aceiteros elevarán una propuesta para mejorar el servicio de agua potable.



Sebastián Flores, vicepresidente de la comisión vecinal Larramendi, manifestó que esta herramienta “es muy buena, porque se ha hecho en distintos barrios. Para nosotros contar con el cordón cuneta sería un adelanto más”. Cronograma de reuniones

Zona Oeste: Club San Agustín, ubicado en Avenida Montiel 899, miércoles 12 de abril, a las 17.



Zona Suroeste: Club. Neuquén, Del Barco Centenera y Camino Cuchilla Grande, viernes 14 de abril a las 17.



Zona Sur: Club San Martín, ubicado en calle Gobernador Celestino Marco 1389, lunes 17 de abril, a las 17.



Zona Sureste: Club Entre Ríos, ubicado en calle Salvador Caputto 2650, miércoles 19 de abril, a las 17.



Zona Este: Instituto Santa María de Los Ángeles, ubicado en calle Jorge Luis Borges 406, viernes 21 de abril, a las 17.



Zona Noreste: Escuela N° 96 Estrada, Avenida Francisco Ramírez 810-822, lunes 24 de abril, a las 17.



Zona Central Norte: Escuela Hogar, Avenida Don Bosco 749, miércoles 26 de abril, a las 17.



Zona Central Sur: Club Paraná, calle José Ruperto Pérez 273, viernes 28 de abril a las 17.



Reactivación



La Municipalidad de Paraná cumplió con las obras no concretadas durante la gestión anterior, período en el que la herramienta de participación ciudadana estuvo paralizada. En ese sentido, algunas obras finalizadas o con más del 90% de ejecución son: SUM de barrio Aatra, SUM en la vecinal Costanera Oeste, luminarias y pavimentación en barrio Prefectura Naval, puesta en valor de la Plaza Alberdi, luminarias en vecinal Parque Urquiza, además de obras en calles y cordón cuneta en distintos barrios, entre otras.



En qué consiste:



El Presupuesto Participativo es un proceso de participación ciudadana y de intervención directa, voluntaria y universal, desarrollado en el marco del eje de Gobierno Abierto que lleva adelante el Municipio de Paraná. Es una herramienta por medio de la cual los vecinos pueden proponer obras para mejorar su barrio. Por ejemplo: luminarias, mejoramientos de calles y espacios verdes, entre otras iniciativas comunitarias que incluyen también cuestiones de salud, ambiente, saneamiento, etc.



Sus objetivos son:



Promover la participación directa de las y los vecinos en la presentación de iniciativas que involucren recursos del Estado Municipal.



Consolidar un espacio institucional de participación, escucha activa e intercambio entre la comunidad y las diferentes áreas de la Municipalidad.



Generar mayor compromiso de la ciudadanía con el crecimiento y desarrollo de la ciudad.



Dar transparencia al destino de los fondos públicos.



Fortalecer lazos entre la ciudadanía y Estado Municipal, logrando de manera conjunta una ciudad más justa e igualitaria, capaz de responder a las diferentes necesidades y aspiraciones comunitarias.