La escuela Álvarez Condarco otra vez sin gas por robo del regulador y medidor

Como una película que se repite, la comunidad educativa de la escuela Nº 185 “Álvarez Condarco” de la ciudad de Paraná, se quedó nuevamente sin el servicio de gas por el robo del regulador y el medidor.En declaraciones a, la directora del establecimiento, Mónica Eberle, expresó que “venimos con una seguidilla de robos en lo que es la doble regulación del gas. El año pasado, tuvimos una suspensión del servicio de comedor por este tema. En diciembre lo colocaron, hicieron todo el trámite en Redengas y la colocación nueva y lamentablemente duró un mes”.Y agregó que tras ese trámite, “nos volvieron a abrir las casillas de gas y nos vuelven a romper la doble regulación con lo peligroso que es porque cortan los caños de gas. Tuvo que venir Redengas un fin de semana porque estaba saliendo mucho gas y nos quedamos otra vez sin el servicio”.La escuela tiene actualmente una matrícula de 430 alumnos, entre nivel inicial y primaria y un poco más del 50 por ciento van al comedor, donde se les da desayuno, almuerzo y merienda. “El servicio de desayuno y merienda nunca suspendimos porque con una cocina calentamos agua y preparamos la leche, pero tuvimos que suspender el almuerzo. Tras varios reclamos, al área de Comedores y la Departamental de Escuelas, logramos que nos traigan una vianda para darle a los chicos una comida pre elaborada”.Sobre el robo Eberle estimó que la persona que sustrae los elementos es entendida en la materia. “Sacan algo que es de mucho valor para la institución, pero esta vez no lo van a poder instalar en otro lugar porque Redengas para habilitar tiene el número del servicio que nos habían dado y no lo van a poder poner en otro lugar. Pero nos hacen un grave daño, principalmente a los niños que no pueden tener un plato de comida caliente”.Finalmente, la directora de la Álvarez Condarco pidió a las autoridades que “puedan acelerar los trámites” para que la conexión del servicio de gas se reestablezca.