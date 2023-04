Alumnos de una carrera de Uader reclaman “condiciones de cursado más seguras”

Estudiantes de la carrera de Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos , de la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER, reclamaron este martes por “mejores condiciones de cursado”.En diálogo con, Magali Colman, contó que parte de la carrera se dicta en las instalaciones de calle Paracao y en la escuela Álvarez Condarco, ubicada a pocos metros, sobre Tomás Guido. “Exigimos condiciones de cursado más seguras para todos, la zona tiene un nivel muy alto de inseguridad, falta iluminación, no hay patrullaje policial y terminamos de cursar a las 22”.Además indicó que “esperar el transporte público es muy inseguro para nosotros y ya hemos sufrido robos. Incluso hoy robaron en el comedor de la escuela y eso nos genera más inseguridad”.Por su parte, Adriana Barzola, se refirió a los problemas de cursado que tienen: “hay algunos docentes que directamente no dictan clases, como por ejemplo de pastelería y cocina, porque el horno no se encuentra en condiciones, también hay falta de agua y eso complica todo. Además, muchas veces nos avisan 10 minutos antes de la hora de clase si vamos a tener o no y hay muchos chicos que tienen que tomar hasta dos colectivos para venir”.“Todos los días hay problemas con el suministro de agua. Somos Gerenciamiento de Servicio Gastronómico y es vital tener agua para mantener las condiciones de seguridad que implica la carrera”, reclamó.