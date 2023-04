Murió uno de los caballos que había sido rescatado del maltrato

Paraná Rescataron a dos caballos en mal estado y buscan al dueño por maltrato animal

Pasado el mediodía de este lunes, se confirmó el lamentable desenlace de uno de los equinos rescatados en Paraná el pasado domingo."Falleció la yegua mestiza, pelaje alazán tostado, de 8 años de edad, que ahora se encontraba en el predio del ex hipódromo, bajo los cuidados de la Fundación No más TAS Paraná, que se hizo cargo de la rehabilitación. A pesar de la asistencia brindada, el estado en el que fue encontrado este equino era grave y no se pudo revertir", afirmó el Jefe de la Brigada Paraná, Comisario Leandro Peralta.Brigadistas trabajan en la individualización del propietario, a fin de que quede supeditado a las actuaciones por el supuesto delito de Maltrato Animal e infracción a la Ordenanza Municipal que prohíbe la tracción a sangre. (FM Estación Plus Crespo)