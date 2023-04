Vecinos de barrio San Agustín piden más seguridad ante reiterados robos

Vecinos de barrio San Agustín se reunieron para pedir más seguridad en la zona, ya que no cesan los reiterados hechos delictivos.Oscar Ocampo, vecino, contó que fue víctima de uno de esos delitos. “Me acosté a dormir la siesta, entré también al perro. En un momento sentimos golpes y era la Policía que había entrado porque vieron que a mi casa se metió una persona. Justo mi mujer estaba en la cocina. Estamos acostumbrados, yo al delincuente más o menos lo conocí cuando le vi la cara. Luego se fugó por calle Los Zorzales. No robó nada porque venía fugándose e iba saltando de casa en casa”, dijo.“Nos sentimos desprotegidos. Por ahí la Policía viene y a veces no. Acá asaltan a chicos, a grandes, a todos”, agregó.Otro vecino comentó aque “queremos decirle a la Policía y a los fiscales que estamos cansados de los robos. Es día a día, madrugada a madrugada a madrugada, tarde a tarde, constantemente. Tengo un comercio al lado de la Escuela Juan XXIII y en lo que va del año ya me robaron siete veces. Vivo en frente y donde tenemos el local con la cochera tenemos todo con rejas, alarma, cámaras pero así y todo nos siguen robando”.Otro vecino remarcó que “tenemos cámaras en la zona y estamos por comprar más. También estamos buscando ampliar las luminarias hacia la calle. En mi caso reforcé la reja de ingreso a mi casa porque ya han ingresado los delincuentes”.Una mujer, en tanto, expresó que “así no se puede vivir. No puede ser que entre gente como si nada a sacar cosas de nuestra casa. Son cosas que adquirimos con esfuerzo”.