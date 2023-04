Guillermo Carmona en Paraná: “Malvinas volvió a la agenda de los gobiernos”

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, visitó la ciudad de Paraná este lunes, para dar una charla sobre la causa Malvinas en una sede del Consejo General de Educación. Durante su visita, Carmona destacó ala importancia de la recuperación de Malvinas como una política de estado y la necesidad de poner el eje en la cuestión de la soberanía, afirmando que "esto tiene que ser un tema de todos los gobiernos de la Argentina".El funcionario también hizo hincapié en la presencia de jóvenes, adolescentes, adultos y veteranos de guerra en el evento, afirmando que su presencia no es fundamental en la revalorización de Malvinas. "Destaco la presencia de los veteranos de guerra y los familiares de los caídos, porque a ellos los honramos y los reconocemos. Reconozco el hecho de que, si la sociedad de Entre Ríos se moviliza, no tienen que ver con que venga un funcionario, tienen que ver con el tema que nos convoca, que es Malvinas".Carmona también se refirió a la presión que se está ejerciendo desde la sociedad y los gobiernos provinciales y municipales para que la cuestión de Malvinas vuelva a ser una prioridad en la agenda política y cultural del país. "Hay una revalorización de Malvinas, se ha puesto a volver en agenda el tema, en gobiernos provinciales y municipales. También existe una presión de Malvinas que se manifiesta en las calles, en las expresiones culturales, artísticas y en el fútbol", indicó.El diputado provincial, Julio Solanas, también estuvo presente en el evento y manifestó su agradecimiento y apoyo a Carmona en su compromiso con la causa Malvinas. "Es un honor que Carmona esté en Paraná, con un enorme compromiso con Malvinas y su patria. Malvinas es una causa que nos une y que está en agenda los 365 días del año y hay que manifestar que esa agenda, no solo la pusieron los funcionarios, sino también el pueblo argentino", finalizó.