Tras la absolución de Yanina Lescano, renovaron pedido de justicia por Nahiara

Sostienen que Lescano “no le tenía miedo” a Cristo

frente a los Tribunales de Paraná tras la absolución de Yanina Lescano, registróLescano había sido condenada a 16 años de prisión por la muerte de Nahiara Cristo, de dos años de edad, quien era la hija de su pareja, Miguel Ángel Cristo, el cual fue sentenciado a prisión perpetua. La niña murió en febrero de 2019 producto de los malos tratos a los que era sometida desde hacía tiempo., sentenció Sandra, la abuela de Nahiara y padre de Cristo.Se recordará que, en los fundamentos de la sentencia de la Sala Penal para absolver a la madrastra de Nahiara, se expresó que en el marco del proceso se violaron los derechos de defensa de Lescano. Tambiénante elementos indicadores de violencia padecida toda su vida”.y remarcó que Lescano “tenía todo para pedir ayuda, tenía teléfono, la oportunidad para todo”. Remarcó, además, que Cristo “no la tenía encerrada porque ella era libre para hacer lo que quisiera”.Sandra repasó que visitaban la casa de Cristo, pero que “ella no abría la puerta y no mostraba a la gurisa”. La mujer confirmó que mantenía comunicaciones con su hijo y con su nuera, y rememoró que, el día que desencadenó la muerte de la niña, fue Lescano quien les informó.“La nena estaba con ella porque él salía a trabajar”, sostuvo y descartó que Lescano haya tenido miedo de denunciar a Cristo.y los vecinos también lo pueden decir, pero no salen a hablar por miedo”.La mujer que es madre de una nena de la misma edad de Nahiara, reveló que no ha ido a la cárcel a visitar a su hermano. “Lo único que quiero es que se haga justicia”, insistió.La madre de Cristo sí contó que frecuenta a Cristo. “Él está mal”, comentó.Otra de las integrantes de la comunidad gitana que renovó el pedido de justicia por Nahiara fue la tía de Cristo. La mujer contó que Lescano tenía celular, que mantenía comunicaciones con ella y que desde su familia se habían ofrecido para cuidar a la niña y sus hermanitos. “Nosotros le preguntábamos por la nena y se la pedíamos porque sabíamos que ella estaba embarazada y tenía que ir a los controles, pero nos decía que la nena quedaba con su papá, Lescano, quien supuestamente la cuidaba cuando Cristo trabajaba todo el día”, rememoró. Y agregó: “En la escuela pueden preguntar que Cristo llevaba a los hijos de ella a la escuela y estaba en la calle todo el día, y Nahiara quedaba con ella” (con su madrasta).En la oportunidad, la mujer se preguntó por qué desde la Justicia no consideraron las pruebas que ellos ofrecieron.reprochó y renovó el pedido “por los derechos de Nahiara”.Al sostener que Lescano “no le tenía miedo” a Cristo, la mujer repasó que ella intercambiaba mensajes con la madrastra de Nahiara; contó también que solían ir a visitarla, pero les decían que Nahiara estaba en casa del padre de Lescano. También contó que se ofreció a cuidarle a los hijos de ella., destacó y respecto de la posición de Cristo, quien purga su condena por la muerte de su propia hija, acotó: