Con gran marco de público, se realiza el concurso de empanadas en Puerto Sánchez

Las hornallas se encendieron desde temprano y las cuchillas comenzaron a trabajar a primera hora en, donde en horas de la tarde se está dando elque llama la atención cada año a ciudadanos de Paraná y turistas de todo el país que vienen de visita en el fin de semana largo.está presenteCon un gran marco de público y de participantes, los cocineros comenzaron a realizar las empanadas de pescado con sus respectivos ingredientes para tratar de llevarse la edición 2023.“Estamos trabajando con una masa casera que hizo Jesica. Es el plus a las empanadas que presenta Jésica Escobué, que es la campeona de la edición 2022. Hoy estoy como ayudante, estoy de este lado del mostrador. No soy jurado y estoy acompañándola a Jesica que está en un estado de embarazo y se quiso presentar igual”, acotó una de las cocineras.Con respecto a los ingredientes de la masa, informó que trabajan “con harina 000, aceite, manteca y agua”. Además, contó la particularidad de la empanada de río de una de las concursantes:Por otro lado, habló de la importancia del acompañamiento del público con la vecina de Puerto Sánchez: “Venía mucha gente a pedir esta empanada y quería este relleno”. También recalcó que el grosor de la tapa influye a la hora de evaluar al mejor producto del concurso como así también el relleno sea equilibrado., se hizo un tiempo para hablar con Elonce mientras trabajaba en la cocción de los ingredientes. En ese sentido,Sobre esta decisión, aseguró que “todo le da un perfume y un sabor”. Además, comunicó que utiliza el armado porque “es un pescado que queda con mucho sabor en la empanada”.Verónica, otra de las concursantes, optó por el surubí y acotó que “es la primera vez” que participa en el concurso en Puerto Sánchez. Dijo que es oriunda del lugar y que va a presentar su plato frito.Yamina González, otra concursante, especificó en su caso: “Le echamos pescado, verduras, condimentos”. También dijo que seleccionó el mandube y el dorado porque no tienen “tanta grasa”. Además, sumó: “Vivo de esto. Trabajo todo el año”.Sonia Franco, otra participante que estaba con la luz del sol en su contra, manifestó que no varía su receta: “Es cebolla, morrón verde y rojo, condimento de chimichurri, provenzal, perejil y ajo”.Pablo Basso, perteneciente a Bromatología Provincial, precisó que “entusiasma verlo” y “da hambre”. En cuanto a un análisis de los concursantes de este año, señaló: “La dedicación se nota que es muy buena. Desde mi punto de vista, que veo lo de higiene y manipulación, veo que está muy cuidado ese tema y suma puntos”.Raymundo Noble, quien es técnico gastronómico y jurado, dijo que ve la competencia marcha “bien”. En base a lo que observó, detalló: “Veo que están trabajando bien. Le estaba diciendo a los chicos que tenían que estar orgullosos porque acá de Puerto Sánchez, en el libro de Pietro Sorba, hay una receta de la empanada darryl”.