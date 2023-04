Renovaron el pedido de justicia por Valentín, el chico que falleció tras cirugía

A tres años de la muerte de Valentín Godoy, familiares y amigos se concentraron este viernes en la puerta de Tribunales para pedir justicia.El niño, de 13 años, ingresó el 24 de marzo de 2020 al hospital materno infantil San Roque, de Paraná, con un cuadro de apendicitis. Fue operado cinco veces y aunque parecía que se estaba recuperando, su cuadro comenzó a empeorar con el correr de los días. Finalmente falleció el 7 de abril.En diálogo con, Cinthia Rodríguez, su mamá, expresó que “seguimos pidiendo justicia. Estuvo 13 días internado, en los cuales tuvo cinco cirugías. No se sabía de dónde venía la fiebre ni la infección. Empezó a desangrarse por los intestinos. Hasta el día de hoy nadie de la Justicia ni del hospital nos dice cuál fue la causa de muerte”.“El 25 de marzo de 2020 tuvo la primera operación, que según los cirujanos había salido todo bien, no había tenido complicaciones. Tuvo cuatro días de fiebre, vómitos y diarrea. El 29 de marzo le hicieron análisis de nuevo porque le sintieron olor feo. Le abrieron los puntos y tenía pus. Le hicieron más cirugías porque no sabían de dónde venía la infección, no sabían de dónde salía el tejido que él tenía dando vueltas en su abdomen”, explicó.Resaltó que “tuvo una sepsis importante y se estaba desangrando. Nos negaron autopsia en ese momento porque era pandemia y solo se les hacía autopsia a las muertes violentas. Como él estaba en el hospital consideraron que con la historia clínica bastaba. Nos obligaron a sacar su cuerpito del hospital porque si no lo mandaban al cementerio como NN”.“Tuvimos que contactarnos con una perito de Buenos Aires que está investigando la historia clínica”, agregó.