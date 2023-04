“7 Pueblos 7 Iglesias”: culminó una nueva edición con más de 200 participantes

Culminó una nueva edición de la propuesta, un evento que se celebra hace ya 12 años en la ciudad durante la Semana Santa. La iniciativa consiste en: Paraná, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto y Oro Verde, atravesando 77 kilómetros por caminos rurales típicos entrerrianos y rodeados de naturaleza.La organización destaca esta experiencia como inédita en el mundo y con una belleza natural inigualable, proponiendo un recorrido rural inaccesible de otra manera. En esta edición, la actividad fue a beneficio de Un Cielo Nuevo y cada participante debía entregar un alimento no perecedero.En la llegada a la Catedral de Paraná,registró testimonios de los feligreses que participaron de la actividad.y agregó que “esta es la sexta edición de la cual participó e invito a todos que se animen a sumarse porque no se van a arrepentir”.En tanto, un hombre destacó una jornada positiva, “se nota la alegría de todo los que participaron. Soy de Sauce Pinto y ahora el regreso tambien es en bicicleta para completar los 100 kilómetros”.“Hay un grupo de gente que todo el año participa y otras caras nuevas que participan por primera vez”, indicó Lorena, una de las organizadoras.Por su parte, un hombre manifestó: “Estoy muy contento porque pensé que no iba a llegar, pero me fue muy bien”.“Es la tercera vez que participo y el día nos acompañó con un clima muy cálido”, dijo una mujer, y sumó que “mientras el cuerpo acompañe, voy a seguir participando de próximas ediciones”.Otra mujer declaró: “Es la segunda vez que participo, es una experiencia muy linda en la cual vas conociendo mucha gente”.“Es una gran experiencia y una gran oportunidad para fortalecer el espíritu, además de agradecer por todas las bendiciones”, dijo un joven y agregó que “es el segundo año en el que participó y soy muy creyente de que Dios está en cada uno de nosotros. Hoy no fue el cuerpo, fue el espíritu el que me dio fuerzas”.Un señor que acompañó a los ciclistas como vehículo de apoyo, manifestó: “Lo lindo de esto es que los chicos han compartido la experiencia con un montón de gente que vino hacer deporte, que vino a sanar su espíritu y donaron alimentos no perecederos para alimentar a gente que está en situación de calle y eso te llena el alma en esta fecha tan especial”.Javier, quien encabezó la marcha, expresó: “Siempre estamos colaborando con Lorena y Marcelo. Hoy fue un gran día y agradecemos a Dios por todo lo que nos da”.