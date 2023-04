Tahiel se consagró ganador del concurso de repulgue en la Fiesta de la Empanada

Sobre la Fiesta de Empanada de Pescado de Río

Tahiel fue el ganador del concurso de repulgue de empanadas para Gurises que se desarrolló en el marco de la 6º edición de la Fiesta de Empanada de Pescado de Río que se realiza hasta el domingo en Puerto Sánchez.“Mi mamá y Mari me enseñaron a hacer el repulgue hace dos semanas”, contó el flamante ganador al rememorar que ayer, durante la premiación, estaba “nervioso y a punto de desmayarse”.Las empanadas de Tahiel son rellenas con filet, no con molida, por eso tienen un sabor especial. “Pero el secreto es secreto”, sentenció y prefirió no revelar su técnica para el cierre de la empanada.“Lo más lindo es aprender”, sumó su hermano Agustín y destacó que él también sabe cómo rellenar las empanadas. “Me puse contento por Tahiel porque ganó la remera y un kit matero”, refirió en relación al concurso de repulgue.Los hermanitos Oxhoran de Puerto Sánchez mencionaron aque mojarrean en el río. “Sacamos dorados y moncholos, y encarnamos con lombrices”, revelaron al diferenciar que “usamos las mojarras para sacar dorados y las lombrices son para el mojarrero que tiene el anzuelo grande”.La Fiesta de Empanada de Pescado de Río forma parte de un recorrido que se puede hacer en Puerto Sánchez, donde cada quincho ofrece una propuesta gastronómica distinta y se pueden comprar pescados en los diferentes puestos de venta. Además, el paisaje único del río Paraná ofrece una vista impresionante que forma parte del recorrido.rescató el testimonio de los comensales que disfrutaban de su almuerzo durante este Viernes Santo en uno de los comedores de pescado de Puerto Sánchez.

El paseo gastronómico permanece abierto hasta el domingo en calle El Pescador; el costo por persona para el tenedor libre es de $2.400 y que los comensales pueden disfrutar de todo lo que deseen.Viernes 7, habrá cocina en vivo y una muestra fotográfica de Analía Moreira, en donde se podrán comprar las fotografías y lo recaudado será donado a la olla comunitaria “Melenita Despeinadas”.Sábado 8, además de los números artísticos, será el tradicional concurso de empanada de pescado.Domingo 9, se finalizará el festival con la carrera de canoas.