“7 Pueblos 7 Iglesias”: ciclistas pedalean los primeros tramos de la travesía

Las más de 100 bicicletas ya están en marcha. Se inició esta mañana, desde la Catedral de Paraná, la 13ª edición de la travesía en bicicleta denominada “7 Pueblos 7 Iglesias”, que recorre un total de 77 kilómetros, pasando por las localidades de Paraná (punto de partida), San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto y Oro Verde.El evento tuvo como punto de largada y llegada la Catedral de Paraná. Minutos después de las 8.10, los ciclistas se pusieron en marcha tras la bendición del padre Eduardo Tánger y se prevé finalizar después de las 18. Este año, para la inscripción se pidió un alimento no perecedero ya que será beneficiario el comedor Un Cielo Nuevo, de la parroquia La Piedad.La actividad promovida por Cicloturismo Paraná, es libre y gratuita. Muchos se sumaron en esta oportunidad y todos partieron con su pequeña carga de hidratación, su fruta o lo que vaya a consumir durante la bicicleteada.“El pedaleo es tranquilo, no es carrera y se respeta a cada ciclista”, aclaró Lorena Suárez. Y destacó que de 7 Pueblos 7 Iglesias, “participan familias enteras y es muy emocionante. Se pedalea como un gran grupo, en armonía y comunidad, lo cual hace que quienes no tengan mucha experiencia lleguen a la meta contentos y satisfechos de pasar un hermoso día”.Además de una bicicleta en buenas condiciones, los organizadores recomiendan para quienes se sumen durante el recorrido, llevar anteojos para el sol, cámara y kit de parches con solución, ropa cómoda para pedalear, DNI o cédula de Identidad y carnet de obra social; impermeable o rompevientos y una mochila chica.Una paranaense, que por primera vez realizaba la travesía, se mostró “ansiosa y nerviosa”. Estoy preparada porque son muchos kilómetros, pero tengo mucha confianza y es un grupo muy lindo”, destacó al confirmar que fue una de las primeras llegar. “Con mucha fe, vine para agradecer y ese es el motor que me lleva a hacer la prueba. La fe es lo que te da fortaleza”, remarcó aOtra mujer, que hace varios que participa de la bicicleteada, contó en esta oportunidad era acompañada por su hermana. “La fe es lo que me motiva; todos los años tratamos de cumplir y más que nada es para agradecer”, reafirmó.“Por la religión y por una cuestión de salud, pero más que nada es un sacrificio porque el recorrido es de 70 kilómetros. Hay que hacer un sacrificio, como Dios lo hizo”, fundamentó otro hombre que se sumaba a “7 Pueblos 7 Iglesias”.Los 40 integrantes de Los añosos del pedal, una agrupación de Diamante, contaron que su sumaban a la aventura “para compartir una linda jornada”. “Nos juntamos bien temprano para participar de este evento tan lindo”, contaron.Un paranaense radicado en la ciudad blanca destacó que siempre regresa “para compartir los eventos que organiza Paraná”.Dos adolescentes de 14 y 15 años, de los más jóvenes en la travesía, refirieron que sumaron porque “tenían ganas de andar en bicicleta y debido a que esta actividad ya estaba planeada, vinimos”.“Si bien el Viernes Santo tiene el aspecto del fracaso de alguien que tuvo una capacidad muy especial de hacer el bien, la muerte no fue la última palabra, porque Jesús volvió a la vida para acompañar a sus discípulos y a la humanidad a lo largo de toda la historia. Esa síntesis del Viernes Santo está en la Cruz, que es el amor más grande de la historia y compartimos esa reflexión con grandes y chicos”, fundamentó ael sacerdote Mario Taborda.“A los chicos se les explica el camino de Jesús, se les lee la palabra y lentamente se los interioriza sobre él, porque lo que interesa es que tengan una relación con Jesús, que sea un amigo en el camino”, refirió el cura en relación al Vía Crucis Viviente que se desarrollaba por las calles de la ciudad y que coincidió con la primera parada de la bicicleteada en la parroquia de San Benito. “Es para que el camino de la reflexión de la Cruz que realizan en este Viernes Santo les ayude a comprender que en la vida hay que cargar cruces y dificultades que no siempre podremos resolver y que tenemos que aprender a aceptarlas”, agregó.Desde la parroquia de San Benito se informó que a las 17 partirá desde allí una caminata con la Cruz para recorrer los barrios de la localidad.En la oportunidad,rescató el testimonio de algunos de los ciclistas en la primera estación de “7 Pueblos 7 Iglesias”.“Es la segunda vez que hacemos el recorrido con mi esposa para agradecer y para pedir”, contó un hombre.Un santafesino, que por segunda vez se sumaba a la rodada, contó que lo hacía “para compartir la motivación por recorrer las iglesias y los pueblos”.“Vine para agradecer por la salud, porque pasé por algunas cosas, y también para pedir por trabajo para todos”, completó otro de los ciclistas.