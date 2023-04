Por qué pescadores afirman que en Semana Santa “no hay pique”

Semana Santa es la época fuerte de consumo de pescado y es el momento donde pescadores mejoran las ventas. Pero en esta época existe el mito popular que en el río “no hay pique” y recién después del sábado de Gloria comienzan a salir los peces.Un mito de que el viernes santo no hay pique, al respecto un pescador de Bajada Grande, Ramón, ante Elonce detalló que “muchos dicen que es porque es época de luna llena, y cuando comienza otra fase comienza a salir de nuevo: parece una injusticia porque es cuando más demanda hay y los pescadores pueden hacerse unos pesos, pero no hay pescado”Además, señaló que se torna un ambiente hostil en el río: “hay mucho viento, poco pescados y una gran cantidad de mosquitos. Es algo que se repite todos los años. Ahora, no hay mucho pique, se cortó el armado y no sale casi pescado para freír, lo que más está saliendo es sábalo de un tamaño lindo, de unos dos kilos”.“El sábado frito o asado es riquísimo. En eta época hay mucho consumo, pero hay muchas especies que no salen, entonces se complejiza: muchos piden filet pero no tenemos y el filet de sábalo no rinde”, cerró Ramón.