Semana Santa: cómo trabajan los comercios y qué día debe pagarse como feriado

LOS FERIADOS QUE RESTAN EN 2023

Transcurre desde hoy un fin de semana largo para algunos sectores como la administración pública, los escolares y bancarios. Para otros, hoy la actividad será prácticamente normal, al igual que para quienes trabajan los sábados.Cabe aclarar que. Eso quiere decir queEn tanto,. Y, según indica la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el trabajador tiene derecho a descansar de sus tareas en los días feriados sin sufrir descuentos en su salario. En el caso de los rubros en los que no es posible tomarse el día, porque son sectores que llevan adelante tareas consideradas esenciales, el artículo 166 de esa norma establece lo siguiente: "En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical", por lo cualconsultó entre los comerciantes de Peatonal San Martín cómo trabajarán durante estos días y cuáles serán los horarios de atención. De acuerdo a los datos a los que accedió este medio,Las sucursales bancarias de todo el país no abrirán hoy ni mañana para la atención al público por los feriados de Semana Santa, según informó el Banco Central.Los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los feriados.Mediante estos canales se pueden realizar diversas operaciones, como los pagos con transferencias "que son accesibles, eficientes y seguros y evitan el uso del efectivo", detalló la autoridad monetaria.Además, indicó que con un teléfono celular, con cualquier billetera virtual o bancaria, las personas usuarias pueden leer un código QR y realizar pagos con transferencia. Otras opciones de pago digitales son las tarjetas de débito y de crédito.2. (domingo) Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Feriado inamovible.6. Jueves Santo. No laborable.7. Viernes Santo. Feriado inamovible.1ro. (lunes) Día del Trabajador. Feriado inamovible.25. (jueves). Día de la Revolución de Mayo. Feriado inamovible.26. (viernes) Feriado con fines turísticos17. (sábado) Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. Feriado trasladable.19. (lunes) Feriado con fines turísticos.20. (martes) Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. Feriado inamovible.9. (domingo). Día de la Independencia. Feriado inamovible.21 (lunes). Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín que se corre del 17/8. Feriado trasladable.13 (viernes) Feriado con fines turísticos.16 (lunes). Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se pasa del 12/10. Feriado trasladable.20 (lunes) Día de la Soberanía Nacional. (Feriado trasladable)8 (viernes) Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible.25 (lunes) Navidad. Feriado inamovible.-Del jueves 25 de mayo al domingo 28 de mayo.-Del sábado 17 de junio al 20 de junio.-Del viernes 13 de octubre al 16 de octubre.