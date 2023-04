Hinchas de Patronato en Santa Fe: “Esperando por la gloria de la Libertadores”

Sociedad Hinchas de Medellín llegaron a Santa Fe para alentar en partido contra Patronato

Este miércoles 5 de abril de 2023, quedará marcado a fuego en la historia del Club Atlético Patronato: el equipo de la capital entrerriana debuta en la Copa Libertadores, aunque lamentablemente su presencia en un torneo internacional no puede disputarse en casa. La Conmebol no aprobó las reformas que se hicieron al Presbítero Grella y el partido contra Atlético Nacional, de Colombia, se jugará en el estadio de Colón, en la vecina ciudad de Santa Fe.A pesar de ello, las expectativas y emoción de los hinchas del rojinegro no se detuvo y por estas horas, la terminal de Paraná está casi colapsada y se han formado largas filas para cruzar el túnel y alentar al equipo dirigido por Walter Otta.contó que tuvo que pedir horas en el trabajo para poder asistir al partido y por la noche le costó conciliar el sueño por estar a la expectativa del importante encuentro.“Acá estamos, en la dulce espera del partido, esperando por la gloria de la Libertadores”, afirmó y agregó: “tuve que pedir horas de trabajo para poder cumplir con Patronato. Trabajo a full y a presentarse en la cancha”.El hincha mencionó que salió a las 11 de la terminal de Paraná, “por suerte pudimos llegar temprano y evitar tanto movimiento de gente. Siento mucha emoción, es muy impresionante poder jugar la Copa Libertadores”.Finalmente, contó que en la puerta del estadio de Colón, se cruzó con algunos hinchas de Atlético Nacional. “Nos pedían fotos, gracias a Dios todos macanudos por ahora. Ojalá que en todos lados sea igual y emocionante para todos, basta de violencia” en el fútbol, reflexionó.también dialogó con una familia colombiana, que aguardaba en la puerta del estadio para alentar al Atlético Nacional. Contaron que están viviendo en Buenos Aires y aprovecharon la oportunidad para ver a su equipo. “Siempre que se pueda se alienta, al Verde lo seguimos a todos lados”.