El secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, dará una charla el lunes en Paraná

Sociedad Presentaron el nuevo diseño del DNI para excombatientes de Malvinas

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, arribará a Paraná el lunes 10, a las 18.60, en la sede del Consejo General de Educación. “Será una charla debate para comentar lo que sucede en la actualidad en la causa Malvinas por nuestra soberanía”, comunicó ael director del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Jorge Benítez.El funcionario municipal, al invitar a los paranaenses a la charla debate que será con entrada libre y gratuita, destacó que Carmona “es el embajador que realiza todos los reclamos por la soberanía de Malvinas a nivel internacional”. “Él tiene información fresca y será una charla muy importante para todos, no solo para los veteranos, sino también para el público en general”, indicó.“El conocimiento que hay en Paraná sobre Malvinas es bueno y a la prueba la tuvimos el año pasado con el concurso de dibujo cuando nos sorprendimos porque ellos tenían conocimiento de los chicos que no volvieron, de las mamás que esperan, del Crucero Belgrano. Y esos conocimientos no solo se deben a lo aprendido en la escuela, sino también a lo que escucharon de sus papás”, ponderó el director del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná.Para Benítez, “la vía diplomática es la única forma de reclamar por la soberanía de Malvinas”. “Los ingleses ya están en Malvinas y ahora van por la Antártida. El Tratado Antártico culmina en 2048 y una vez que eso ocurra, los ingleses avanzarán; de hecho, en 2017 establecieron un pedazo de la Antártida al que nombraron como la reina”, comentó.