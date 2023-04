A preparar las bicicletas: Se viene una nueva edición de “7 Pueblos 7 Iglesias”

Este Viernes Santo, 7 de abril, se realizará la 13ª edición de la travesía en bicicleta denominada “7 Pueblos 7 Iglesias”, que recorre un total de 77 kilómetros, pasando por las localidades de Paraná (punto de partida), San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto y Oro Verde.El evento tiene como punto de largada y llegada la Catedral de Paraná, se inicia a las 7.30 y se prevé finalizar después de las 18. Este año, para la inscripción se pide un alimento no perecedero ya que será bene?ciario el comedor Un Cielo Nuevo, de La Piedad.En diálogo con, Lorena Suárez, integrante de Cicloturismo Paraná, recordó que los requisitos para participar son “tener la bicicleta en buen estado, casco y como es libre y gratuito, cada uno tiene que llevar su hidratación, su fruta o lo que vaya a consumir durante la bicicleteada”.“El pedaleo es tranquilo, no es carrera y se respeta a cada ciclista”, aclaró y explicó que no se requiere inscripción previa: “Pueden ir el viernes directamente a la plaza”, llevando su donación.Suárez destacó que de, “participan familias enteras y es muy emocionante. Se pedalea como un gran grupo, en armonía y comunidad, lo cual hace que quienes no tengan mucha experiencia lleguen a la meta contentos y satisfechos de pasar un hermoso día”.Además de una bicicleta en buenas condiciones, los organizadores recomiendan llevar anteojos para el sol, cámara y kit de parches con solución, ropa cómoda para pedalear, DNI o cédula de Identidad y carnet de obra social; impermeable o rompevientos y una mochila chica.