“La solidaridad de la gente emociona”, afirmó el churrero cuyo puesto se quemó

Volver a empezar

Su vínculo con las Hermanas Catalinas

Policiales Manguera desconectada provocó incendio en camioneta de puesto de tortas fritas

El vendedor de churros y tortas fritas que fuera víctima de incendio de su camioneta y puesto de ventas a través deagradeció a los que desinteresadamente se sumaron a colaborar con él ante este difícil momento. “A todos les agradezco de corazón”, sentenció Rubén Lui y bregó “para que Dios les dé diez veces más de lo que ellos dan porque uno nace buena persona”. “Hay muchos que me deben estar acompañando con el corazón porque no tienen qué dar y a ellos les estará eternamente agradecidos, como si me hubiesen dado todo”, destacó.El incendio de la camioneta, en la cual se vendían tortas fritas y churros, ocurrió en horas de la noche del domingo; el puesto estaba ubicada en Avenida Ramírez y calle Monseñor Van Damme. La causa del siniestro habría sido una falla en una manguera que estaba conectada a la garrafa de la cocina.El ambulante comunicó que, cuando se cure las quemaduras, proyecta volver a la misma esquina con algunas bandejas de sus productos. “Y apenas pueda regresaré con la camioneta, si el municipio me lo vuelve a permitir. Mis impuestos están al día porque es una obligación de ciudadano”, fundamentó.En la oportunidad, Lui reiteró el pedido a comerciantes que puedan financiarlo o brindarle facilidades de pago para adquirir “materiales de hierro y estructuras”. “Es admirable la voluntad de los comerciantes de Paraná porque si bien tengan o no lo que necesito, me invitaron a que pase y eso ya es grandioso”, agradeció. De hecho,pudo conocer que desde Corralón El Federal lo instaron a acercarse a retirar lo que necesite.Asimismo, comunicó que el dueño de la fábrica de churros El Topo de Buenos Aires se comprometió a enviarle algunas herramientas. “Es un estado emoción completa porque ya la tristeza se me fue y ahora es todo emoción porque la solidaridad de la gente emociona y dentro de la desgracia también estoy feliz”, fundamentó el vendedor ambulante.“Las Hermanas Catalinas me criaron, me dieron de comer toda la vida y las adoro”, aseguró el ambulante. En ese sentido, Lui contó sobre el vínculo con la congregación religiosa: “La hermana Catalina estaba en la Iglesia María Auxiliadora, en Villa Yatay, donde nací. Yo nunca tuve a mi padre, mi madre era discapacitada y la hermana nos iba a buscar todos los días para la catequesis; a ella no le interesaba si tu mamá te daba permiso o no porque uno tenía que almorzar, merendar e ir a catequesis y los sábados había que estar en misa”, rememoró y agregó: “Era sagrado y comimos muchas veces por ella”.Dicen que uno cosecha lo que siembra. Una vez conocido el incendio que afectó al puesto de venta ambulante, en las redes sociales se replicó una campaña solidaria “por los mejores churros de Paraná. Fueron los mismos clientes de Rubén los que difundieron el alias de la cuenta de Mercado Pago en la que abonan la mercadería para quienes quieran ayudarlo durante este difícil momento.“El que quiera puede colaborar y si no, simplemente, con acompañarme desde el corazón está bien”, comentó el ambulante. El alias de la cuenta de Mercado Pago es star.churros o también pueden comunicase a través del celular 343 4400996 (desde la tarde) o a través de la cuenta de Instagram star_churros“Siempre he sido una persona de respeto y con eso coseché lo que sembré”, fundamentó el trabajador.