Arroyo de Paraná Campaña que se secó, cambió de panorama tras las lluvias: fotos

La escasez de lluvias que castigó a gran parte del territorio argentino, durante casi tres años, se había agravado durante el verano y provocó grandes perjuicios al sector agrícola. Sembrados que se secaron por falta de precipitaciones, escasez de pasturas y falta de agua en cursos naturales.

En la zona de María Grande Segunda y Mojones Sur, en el departamento Paraná, se secó por completo un caudaloso arroyo que, según un productor agropecuario “era un gran recurso natural de agua para los animales”.Se trata del arroyo Burgos, que atraviesa una gran cantidad de campos en la zona de María Grande Segunda. “Hasta hace un tiempo, se trataba de una fuente natural, donde los animales iban a tomar agua y ahora no tienen nada”, había señalado el productor, Alberto Kelly cuando dialogó con Elonce a fines de febrero.En oportunidad de dialogar con este medio, el productor había afirmado: “ahora, las vacas se mueren de sed o en el barro, donde antes había agua”, había contado a este medio y envió fotos del panorama.Kelly es un trabajador rural que siempre vivió en la zona y aseguró que nunca había visto algo semejante. “En épocas normales, puede llegar a medir 1,60 metros de profundidad y cuando había creciente hasta sobrepasaba el puente”, había mencionado Kelly al recodar que hace algunos años "la creciente cortaba el camino".Un mes después de esas imágenes y con varios episodios de lluvias ocurridos durante el mes de marzo, el panorama en la zona comenzó a cambiar y los productores de la zona, celebran por la llegada de las tan ansiadas precipitaciones.Tras las precipitaciones entre un momento y otro, el arroyo empezó a llenarse. Al respecto, Kelly advirtió aque el agua caída es insuficiente para bañar la zona, pero celebra por la lluvia. “Faltan bastantes milímetros, pero empezó a llenarse el arroyo Burgos”, contó y agregó que “tiene que caer más agua, con esto no alcanza porque ya empezó a bajar”, sostuvo.Los registros de María Grande, indicaban que, hasta el 28 de marzo, en algunas áreas, llovieron hasta 140 milímetros. Se trata de una cantidad nada despreciable, pero insuficiente para bañar lotes vecinos y volver al Burgos a su estado natural.En términos generales, las lluvias acumuladas durante las últimas semanas trajeron un alivio tras varios meses de sequía y olas de calor que diezmaron a la producción agrícola hasta su peor nivel en más de 20 años.En rigor, el experto Alfredo Elorriaga aportó que los condicionantes de escala regional han cambiado y favorecerán un tránsito hacia un otoño con lluvias normales, según dijo aComo una coincidencia con el testimonio de Kelly, el especialista aclaró que es apenas un aliciente en medio del drama general ocasionado por el clima en el ciclo estival. Y dejando una respuesta al productor, Elorriaga aportó que no puede garantizar que en un corto plazo llueva lo suficiente para compensar los requerimientos de los perfiles de suelo tras tres años Niña.