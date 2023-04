Ordenaron la restitución del edificio contiguo a parroquia La Piedad

La Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2 de Paraná, a cargo de Gabriela Sione, ordenó la restitución del inmueble lindante a la Parroquia “Nuestra Señora de la Piedad” cuya titularidad pertenece a Jorge Claudio Zapetti. Se recordará que la feligresía había manifestado su desconcierto por la venta del edificio y cuestionó los términos en los que se realizó la operación comercial.Al respecto, el defensor de Jorge Zapetti, dueño del inmueble de calle Italia 398, confirmó aque apelará el fallo judicial. “La sentencia es muy escueta, no se basa en los hechos y no reúne ciertos presupuestos que debería el interdicto de recobrar, es decir que debe haber un despojo clandestino y violento, lo que no menciona la sentencia; tampoco basó sus argumentos en la acción penal donde, en primera instancia, ellos utilizaron el tema de la usurpación”, fundamentó Cristian Panceri.“La titularidad del inmueble es de Zapetti y las dueñas anteriores fueron las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad; lo que busca el Arzobispado a través del interdicto es la posibilidad de la tenencia, no sabemos para qué fines, y determinar si el tenedor fue despojado clandestina y violentamente, pero en esta acción no se dieron estas cuestiones; y los fundamentos de la jueza tampoco se vieron en los considerandos”, fundamentó.El Arzobispado pretendía que el inmueble, ubicado en el centro de la ciudad y a pocas cuadras del centro cívico, sea donado, pero las Hermanas se rehusaron. Las autoridades eclesiásticas intentaron luego una acción judicial por usurpación, que la Justicia provincial desestimó Se recordará que tras la venta del inmueble contiguo a la parroquia “Nuestra Señora de la Piedad” de Paraná, el dueño del edificio procedió a tomar posesión del mismo y a realizar el cambio de cerradura. La situación transcurrió mientras se celebraba la misa en la iglesia y esto provocó el malestar de los feligreses que participaban de la ceremonia religiosa.Para Panceri, “en ningún momento clandestinidad, ni violencia, ni abuso de confianza, ni muchos menos, actos que den la situación particular que requiere el articulado”.“El inmueble fue dado libre de ocupantes y el único espacio que ocupaban (los feligreses de La Piedad) en su momento era un baño, el cual, está al final de la parroquia y tiene comunicación por la entrada de acceso al inmueble de Zapetti; por esa acción argumentan que eran tenedores”, explicó y aclaró que a la demanda la efectúa el Arzobispado de Paraná, no las asociaciones que no son parte del Arzobispado.