“No podemos sostener el servicio de colectivos sin subsidios”, insistió Lischet

en el que advierten que el sistema de Transporte de Pasajeros Urbanos del Interior del país, "requiere definiciones y acciones urgentes para no paralizarse por tiempo indefinido, dado que a la fecha no están dadas las condiciones económico-financieras ni reglamentarias, para garantizar la continuidad y regularidad de los servicios de las empresas nucleadas en FATAP".En este sentido,expresó aque “este martes debería haber una reunión entre las autoridades de los Ministerios de Trabajo y Transporte, y de la FATAP”.Según Lischet, "hay un incumplimiento del gobierno nacional respecto a la paritaria que se firmó. El compromiso que había de parte del gobierno nacional era ponerse al día con los subsidios y que las provincias pongan el mismo dinero que ponía Nación, bajo esas condiciones y esa premisa, se firmó el convenio de colectivo que regía desde enero hasta el mes de junio".El gerente de Buses Paraná también expresó: “Al subsidio de enero recién lo cobraron en marzo y hasta ahora no han tenido el depósito de febrero, por lo tanto, se comunicó a la UTA y al Ministerio de Trabajo de la Nación que no vamos a poder hacer frente al convenio firmado por el incumplimiento de nación”.Asimismo, agregó que “es importante poder pagar los sueldos y tener una flota acorde, pero es algo que no se puede sostener, porque las tarifas están congeladas y el poder adquisitivo de la gente cada vez es menor”, indicó. Y sumó quePara finalizar, el empresario se refirió a la calidad del servicio de transporte: "Con el dinero que entra, solo podemos pagar los sueldos, es por eso que tenemos inconvenientes con el mantenimiento de la flota".