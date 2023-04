El listado de odontólogos que acordó con IOSPER y brindan atención en Paraná

Paraná Iosper acordó con odontólogos de Paraná para retomar atención a sus afiliados

¿Quiénes están adheridos?

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la Asociación Odontológica de Paraná firmaron un Acta Acuerdo mediante el cual los afiliados de la prestadora de salud recibirán atención odontológica.En diálogo con, Arnoldo Schmidt, gerente de Administración de la obra social, confirmó que a partir de este martes los afiliados ya podrán contar con el servicio de 13 odontólogos, los cuales firmaron el convenio y no descartó que se sumen nuevos profesionales.Finalmente, Schmidt recordó que la semana pasada, se firmaron acuerdos con la Asociación Odontológica Colonense, que nuclea a 15 odontólogos en la ciudad de Colón y con los Círculos Odontológicos de Gualeguay y Gualeguaychú.Como dato, surge que el Circulo de Gualeguay tiene 20 profesionales adheridos y el de Gualeguaychú, un total de 24.“Agradezco a todos aquellos que firmaron e invito a quienes no lo hayan hecho para firmar el acto acuerdo y empezar a trabajar. Hoy la totalidad de los prestadores están cobrando a no más de 15 días hábiles de presentada la facturación”, dijo finalmente el gerente de Administración de IOSPER.