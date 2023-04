Proyectan estrenar “La Emboscada”, película filmada en Paraná, en el FICER 2023

Sobre el film

“La Emboscada”, es una película de trama policial que se filma en Paraná, La Picada y Villa Urquiza con amplia participación de prestigiosos técnicos y actores entrerrianos. También participan figuras de reconocimiento nacional e internacional, como Osvaldo Laport y Roly Serrano.La realización del film ya se encuentra en su etapa final y este lunes, en diálogo conlos referentes mostraron su interés para que la película se estrene en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se realizará en octubre de este año.Al respecto, el actor Osvaldo Laport, destacó aque “verdaderamente estamos agradecidos por el trato y cariño que hemos recibido durante el rodaje de la película y estamos con uno de los porcentajes más altos de trabajadores entrerrianos y ponen una inyección de entusiasmo que nos encanta”, dijo al bregar por “una fuente de trabajo federal y que se instale un Polo Audiovisual para tener continuidad laboral”.En este sentido, aseveró que el paisaje litoraleño de Entre Ríos le hizo recordar a su infancia en la República Oriental del Uruguay: “Es algo que nos une y nos lleva automáticamente a hablar de cosas en común”.Asimismo, filmaciones seguirán hasta después que pascuas donde finalizarán algunas secuencias. Queremos que se estrene en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER)”.En tanto el actor Roly Serrano señaló que “hemos estado por todo el país y tenemos una devolución increíble de toda la gente; que es lo que nos nutre para ver lo que somos y es algo maravilloso”.Por su parte, el director del film, el paranaense Mauro Bedendo, señaló que "me encantaría poder tener la película para el Ficer, tenemos toda la etapa de terminar el rodaje y a partir de eso la etapa de post, que es la edición, lo cual lleva su tiempo, pero vamos a tratar de llegar".Y resaltó que "nos hemos encontrado con una grata sorpresa que es el entusiasmo de muchísima gente, los técnicos, los actores, y el profesionalismo con el que han trabajado, con lo cual cumplo con una gran expectativa mía que era formar la gente de Entre Ríos. A mi no me interesa venir a hacer la película e irme, yo quiero formar gente acá, quiero que se cree un polo de cine. Esto es una punta de lanza y de lujo con estos dos maestros que me acompañan en esta aventura", en relación a Laport y Serrano.La Emboscada cuenta la historia de un fotógrafo argentino, corresponsal en la guerra de la ex Yugoslavia, que es despedido en 2002 por negarse a echar colegas en un canal de TV, guarda su indemnización en un banco de Buenos Aires y busca trabajo.De pronto, inventan “el corralito” y, pese a una ley aprobada en el Congreso, el Gobierno no la respeta y hace un negociado con el dinero de los ahorristas. Ante eso, el fotógrafo rodea su cuerpo con cartuchos de dinamita, va al banco donde tiene sus 150 mil dólares y amenaza con volar a todos los que están ahí si no le dan lo suyo.Luego huye, esconde el dinero, se entrega, policías lo muelen a golpes y aunque un juez lo condena a 5 años y meses de prisión, no revela dónde tiene lo que considera suyo y de nadie más. Al salir de prisión, advierte que los policías que lo golpearon están acechándolo y quieren su tesoro y su vida.Entonces huye y busca refugio donde nació y se crio 35 años atrás. Allí se reencuentra con su mejor amigo, quien lo ayuda a defender su vida; se convierte en amante de la esposa del hombre más poderoso del lugar, y vuelve a reencontrarse con la mujer que fue lo más importante que tuvo en el pasado.Refugiado en un estudio fotográfico, decide planear una ¨emboscada¨ a sus perseguidores, para afrontar lo que sea, rodeado de sus mejores compañeros de juventud.