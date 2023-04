Se quemó su puesto de tortas fritas y espera reponerse “con ayuda de la gente”

Policiales Manguera desconectada provocó incendio en camioneta de puesto de tortas fritas

En horas de la noche del domingo, se incendió una camioneta en Paraná, en la cual se vendían tortas fritas y churros. Estaba ubicada en Avenida Ramírez y Monseñor Van Damme.Sobre lo ocurrido, refirió que eran aproximadamente las 20.30 “ya estaba oscuro y, aparentemente reventó una manguera. Empezó a golpear fuego por todos lados. Intenté cerrar la garrafa y me quemé la cara. Volví a intentarlo y los vecinos me sacaron. El fuego se propagó rapidísimo. Ya no vienen los materiales de primera, con goma y tela como debe ser. A uno no le queda otra, como tampoco al comerciante”, lamentó.Puso de relieve que “los bomberos no tardaron nada. Actuaron de manera extraordinaria, hicieron lo que pudieron y lo apagaron, pero había hecho un desastre. Mi señora, que está más cerca de la puerta alcanzó a tirarse enseguida. No se hizo absolutamente nada. Estuvo internada un rato por la presión”.“Soy herrero. A esto lo hice yo. Todo se puede recuperar. A pesar del caos, estoy contento porque la mecánica de la camioneta no está rota”, manifestó entre lágrimas.Acotó que quizás “un corralón que me pueda financiar, no regalar. No estoy acostumbrado a pedir. Agradezco de corazón a quien me quiera donar algo, pero no estoy pidiendo nada. Simplemente que me lo den a pagar”.Después de señalar que “perdimos todo, incluso los documentos”, valoró que “desde que llegué ha sido un vendaval de gente solidaria”. Dijo que siente emoción porque “los seres humanos, por suerte, todavía le ganamos a la gente mala. Puede haber 10 malos, pero siempre hay 20 buenos”, enfatizó.Contó que hace 10 años que se dedica a esta actividad y que desde hace dos años cuenta con permiso municipal para estar en este lugar. “Con los papeles como corresponde. He trabajado libremente, más feliz no podía estar”, expresó RubénReveló que “vivo en una zona peligrosa. Todo lo que teníamos lo traíamos acá. Mi señora había comprado dólares para una operación de la vista, porque es discapacitada y se perdió todo acá. Habíamos comparado 450 dólares a valor blue a la mañana”.“No me va a quedar otra que salir adelante con ayuda de la gente. Solo no voy a poder”, manifestó, al tiempo que afirmó que “en 30 días tengo que retomar la actividad, porque pago alquiler”.