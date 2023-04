Se presentó “Semillas de Calafate”, la historia de Malvinas para los chicos

Política El gobierno provincial homenajeó a héroes y caídos de Malvinas en Valle María

Cómo conseguir el libro

El nuevo aniversario de Malvinas que se conmemoró como en cada año el 2 de abril suele ser acompañado por palabras como “Nunca más” o “Viva la patria” por la mayoría de las personas que vivieron o aquellos a quienes le contaron la historia. Sin embargo, llegar al público infantil con la guerra es un desafío que suele ser más complicado para padres, abuelos y hasta los docentes.En este caso,estuvo presente este lunes en la biblioteca provincial para dar cuenta de la presentación de su tercer libro denominadoEn diálogo con, reveló que objetivo se propuso llevar adelante:También es contar cómo ven los niños hoy Malvinas. Soy docente y trabajo mucho el tema de Malvinas. Movilizado por lo que salió con los chicos, empecé a imaginarme esta historia”.Sobre cómo se imaginó ese trabajo, el maestro explicó ante las cámaras y también ante alumnos de la escuela Obispo Gelabert de Crespo:Sobre los detalles de la historia, indicó que “es una amistad de una niña de Puerto Almanza, que es un pueblito del sur de nuestro país, que se va a ser amiga de Beth, que es la protagonista de las Islas Malvinas a través de un viaje muy particular”.También contó qué percepción ve desde la niñez de la guerra en cada charla que da: “Se repite en cada escuela. Los chicos no pueden entender el dolor que causa una guerra y como los adultos no podemos encontrarle solución a ese conflicto. Siempre en cada presentación que hago me encuentro con eso”. Además, reveló la consulta que le hace a los niños es si “tuvieron un amigo que estuvo en las Islas Malvinas”.Acerca del nombre del libro, explicó:“La posibilidad de vivir en un pueblo me dio la suerte de descubrir en las bibliotecas y los libros otros mundos a través de simplemente abrir las páginas del libro e imaginar mi historia, conocer personajes y siempre la lectura y escritura estuvo conmigo. Contar historia era uno de mis sueños. Contarlas en forma escrita mucho más. Primero las conté como docente y ahora estoy contándolas a través de este nuevo camino de escritor”., ilustradora del libro,. Además, sostuvo que “desde un primer momento me compenetré con la historia. Tuve la responsabilidad de darle vida a estos personajes (Beth y Agustina) y de darle el rostro. Fue algo muy lindo para mí”.Sobre su recuerdo de la guerra, donde solo tenía cinco años, indicó que “en el jardín de infantes hicimos una campaña de chocolates para enviar a los chicos de la guerra que estaban pasando mucho frío”.“Los tres libros que publiqué están en la editorial La Hendija de Paraná. Tiene distribución en toda la provincia. Aquí en El Ateneo y en la propia editorial", informó.