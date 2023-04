Día de la empleada doméstica: “Recordamos todos los avances logrados”

Aumentos desde abril



Cuánto ganará el personal doméstico



Este lunes 3 de abril se celebra el “Día del personal de casas particulares”, fijado así por la Resolución 3/15 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTP).La jornada se fijó “en conmemoración a la fecha en que fue promulgada la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares en 2013., Manuela Muñoz, secretaria general del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de Entre Ríos, destacó que “es un día de conmemoración para todas las compañeras del sector, es un día en que recordamos todos los avances que hemos logrado y en el que nos llenamos de energía para salir adelante porque todavía hay muchas cosas que nos faltan lograr, muchos derechos que nos faltan reforzar”.Sobre la jornada, aclaró que “es un día no laborable y en el caso que las compañeras tengan que trabajar, por una necesidad del empleador, se paga doble”.Asimismo, destacó que “con la Ley y la creación de la comisión nacional hemos avanzado mucho y hay mucho para conmemorar y para tener en cuenta este día”.Por otra parte, Muñoz destacó que se van a formar dos subcomisiones que tratarán, por un lado la registración, “porque el Ministerio tiene un punto de vista, nos da números que en la práctica no los vemos; y por otro lado se va a tratar la modificación de las categorías que algo que venimos presionando hace bastante porque consideramos que las categorías actuales no representan la labor que las compañeras realizan”.En este sentido, dio cuenta que no hay un registro de la cantidad empleadas que hay en la provincia de Entre Ríos, como así tampoco hay datos a nivel nacional. Y explicó que “todo lo que es registración e inscripción se hace mediante la página web de AFIP y este organismo no hace una discriminación de categorías o salarios, tampoco se hace un seguimiento de que el empleador actualice el salario. Para nosotros es una preocupación porque queremos que cobren lo que les corresponde. Con estas comisiones queremos saldar estas deudas”.Cabe recordar que en abril se aplicará un nuevo aumento sobre los salarios de los empleados de casas particulares. Se trata del primer tramo de un nuevo acuerdo de ajustes pactado para los próximos tres meses, entre los que se totalizará una suba del 27%.La primera parte del incremento será del 14% y corresponderá a los salarios de abril que se pagan en mayo para quienes cobran en forma mensual. La segunda parte, que regirá desde mayo, será del 7% y la tercera, que se activará en junio, será del 6%.El acuerdo, oficializado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó que los incrementos porcentuales tomarán como base los montos vigentes a marzo de 2023 y no son acumulativos. Eso significa que la base de cálculo del 14% inicial será la misma que la que se aplicará para las respectivas subas del 7% y 6%.Se acordó además que el martes 25 de julio se volverán a reunir las partes involucradas para discutir los términos de un nuevo ajuste salarial, en función del avance de la inflación.Las escalas salariales aún no fueron publicadas pero en base al aumento anunciado, los empleados del servicio doméstico de menor categoría (tareas generales), pasarán de cobrar $611,5 por hora (con retiro) en marzo, a $697,1 en abril, $739,9 en mayo y $776,6 en junio.En el otro extremo, los supervisores, pasarán de cobrar un mínimo de $738 en marzo (con retiro) a $841,3 en abril, $893 en mayo y $937,3 en junio.Los mismos porcentajes de ajustes se aplican para las demás categorías. Como se puede observar en el cuadro, los caseros, por ejemplo, que hoy cobran $659,5 por hora, pasarán a cobrar un mínimo de $751,8 en abril, $798 en mayo y $837,6 en junio.De igual manera, la tabla de escalas especifica que a marzo de este año el personal de tareas generales ganaba un mínimo de $75.075 por mes, siempre y cuando por supuesto se cumpla con el mínimo de horas requeridas. Con retiro, el valor asciende a $83.482,5. En junio, tras aplicarse el total del 27% de aumento acordado, los empleados de esa categoría ascenderán a $94.345.Por su parte, el personal para tareas específicas, saltará de $95.248,5 (sin retiro) a $108.583 en abril, $115.251 en mayo y $120.966 en junio.