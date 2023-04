“A uno lo llena de orgullo ser de este país”, dijo ganador de Maratón Malvinas

En el marco de las actividades por los 41 años de la Guerra de Malvinas, este domingo se llevó a cabo la Maratón “Malvinas No Olvidar”, donde el primer corredor en llegar a la meta en la categoría de hombres fue Lautaro Bruzzoni. En ese sentido, el atleta dialogó con“Agradezco la conmemoración para los héroes. Mucha emoción, más que nada cuando pasamos el túnel subfluvial, donde empezaron a gritar y a uno lo llena de orgullo ser de este país”, expresó el joven atleta.Asimismo, agregó que “mi amigo me invitó, yo no sabía que se hacía la carrera, pero sabiendo lo importante de la fecha quería correr. Fue muy emotivo, ya que iba en segundo lugar y dentro del túnel subfluvial me descoloqué, pero cuando salimos busqué el primer puesto”.Sobre sus sensaciones, dijo: “Desde la largada hasta la llegada, fue todo color celeste y blanco. Quiero recalcar eso por la organización y los héroes, fue una linda jornada”.Acerca de su tiempo, remarcó que “fue un día medio pesado, donde adentro del túnel la pasamos bien, pero cuando salimos empezamos a cansarnos y los últimos metros costaron un poco. Venía tranquilo porque me había despegado bastante y la gente ayudó a llegar”.Finalmente, aseguró: “Es la primera vez que visito la ciudad ya que he pasado, pero nunca estuve en Paraná. Me parece muy lindo el evento”.