“Es lindo correr en un día tan especial”, dijo ganadora de Malvinas No Olvidar

Este domingo 2 de abril se llevó a cabo la octava edición de la maratón “Malvinas No Olvidar” que se realizó en honor a los caídos. La primera atleta en llegar a la meta dentro de la categoría mujeres, fue Andrea Lazzarini con un tiempo de 38 minutos y 15 segundos. En ese sentido, la corredora dialogó con“Es muy lindo correr en un día tan especial y más en un circuito como este. Es la primera vez que cruzo el túnel y se siente raro todo eso”, manifestó Lazzarini.Sobre su participación en la competencia, aseguró que “vengo bastante seguido a Paraná, donde hago dos o tres carreras. Cualquier maratón en esta ciudad me gusta porque están bien organizadas y los circuitos son muy lindos”.Con respecto a la cantidad de corredores, sostuvo: “Cualquier maratón trae mucha gente. Lo lindo es competir en carreras donde participan muchos atletas”.Asimismo, agregó que “esta carrera tiene corredores de nivel, en la cual vienen gente de afuera y lo lindo es no correr siempre con las mismas personas sino medirse con gente de otros lados”.Por último, se refirió a los ex combatientes: “Al estar corriendo en una fecha tan especial, uno se pone a recordar todo lo que pasó”.