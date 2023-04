“Lo único que agradezco es estar vivo”, resaltó veterano de Malvinas

Paraná Lautaro Bruzzoni se consagró ganador de la maratón Malvinas No Olvidar

Se llevó a cabo la maratón “Malvinas No Olvidar”, que tuvo un trayecto de 4 y 10 kilómetros desde distintos sectores del Túnel Subfluvial hasta la Plaza de Colectividades de Paraná. Entre la infinidad de competidores, se encontraba, un suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina que estuvo en las Islas Malvinas defendiendo a la patria.Luego de cruzar la línea de meta en cercanías al monumento de veteranos y caídos de Malvinas con la bandera argentina, se acercó a las cámaras depara hablar de ese momento patriótico.Autodefinido como “comando, paracaidista, buzo y experto en explosivos”, señaló que “por eso fui seleccionado en el grupo que fue a la recuperación de las Islas Malvinas”. Sobre la competencia, detalló: “Después de la pandemia, no volví a competir. Hoy mi objetivo era largar nuevamente y llegar”.Luego empezó a hacer foco sobre la experiencia en la guerra en defensa del territorio:A 41 años de la guerra, Godoy reflexionó:Obviamente alguno se fue al otro lado gracias a mi fusil. Estuve trabajando junto a la compañía del Comando 601 con el teniente coronel Aldo Rico. Así que memorias infinitas porque desde el 2 de abril que llegamos, hemos realizado infinitas actividades de infiltración y exploración”.Para cerrar, el ex combatiente expresó emocionado: “Luego del 1 de mayo, que fue el bombardeo, estuvimos infiltrados detrás de la línea enemiga. Nos separaron cuando fue la capitulación por ser comandos y nos llevaron prisioneros a la Bahía Ajax, donde estuvimos 30 días en un corral de ovejas.”.