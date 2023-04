Con un gran marco de participación, se desarrolló la Maratón Malvinas No Olvidar

Testimonios del público

Se llevó a cabo la 8º edición de la Maratón “Malvinas No Olvidar con objetivo de homenajear a los veteranos y caídos en el conflicto bélico.El epicentro fue la Plaza de las Colectividades de Paraná (Costanera Baja), desde donde salieron los micros que trasladaron a los participantes hasta el lado santafesino del Túnel Subfluvial Uranga Silvestre Begnis.La modalidad del evento fue una carrera de calle, que se realizó en forma individual y por categorías en 10 kilómetros respectivamente, 16 a 19 años y así hasta 75 y más años y 4 kilómetros participativa.La salida para diez kilómetros se dio del lado de Santa Fe del Túnel Subfluvial y llegada a Plaza de las Colectividades Paraná pasando por toda la costanera paranaense. La distancia de 4 kilómetros será participativa, con salida del lado Paraná del Túnel Urgana-Silvestre Begnis hasta el Paraná Rowing Club por la costanera y llegada al mismo epicentro del maratón.Una mujer oriunda de Esperanza, Santa Fe, comentó que “acompaño a mi esposo de 56 años. Siempre venimos a esta carrera. Corre desde los 40 años”.En tanto, un niño mencionó que “mi papá está participando junto a su amigo. Corre la maratón de 10 kilómetros. Siempre se anota porque es un sentimiento”.transmitió en vivo la actividad, que busca rendir homenaje a los veteranos y caídos en la guerra.Al grito de ¡Viva la Patria", los participantes hicieron el cruce el Túnel para continuar su recorrido hasta la recta final. La competencia fue organizada por el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, junto al municipio de la ciudad.Los primeros corredores en llegar a la meta fueron Lautaro Bruzzoni, oriundo de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, y Andrea Lazzarini, de la localidad santafesina de Frank.“Todos los años participo de la maratón. Esta edición no pude conseguir la remera porque llegué muy tarde”, manifestó una corredora de Paraná.“Muy linda la competencia. Es la sexta vez que la corro, cada vez es una emoción. Cuando fue la guerra de Malvinas, yo estaba en la primaria y tenía gente conocida que estaba en la isla”, destacó un atleta.“Participo para el grupo Los Teros, soy soldado de Malvinas y tengo 61 años. Agradezco a mi familia, a Dios y a todos mis compañeros que tengo tanto en Santa Fe como en Paraná. Hace cinco años que lo vengo haciendo. Lo vivo con mucha emoción porque es una bendición para todos los que se quedaron en Malvinas”, expresó otro corredor.“Le dedico mi participación a toda mi familia de Coronda. Participé por mi hijo debido a que él ya corrió, así como también los héroes de Malvinas”, afirmó el hombre de 72 años, oriundo de la localidad de Coronda.En tanto su hijo, que también participó de la maratón, sostuvo que “nosotros salíamos a correr juntos, después él dejó y yo le insistí hasta que lo pude sacar de nuevo. No importa la edad, mientras se pueda hay que hacerlo. Felicito a todos los que fueron a defender nuestra patria y recordarlos a ellos es muy lindo “.