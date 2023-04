Homenajearon a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

Vigilia

Dirección de Veteranos de Malvinas



El acto organizado por la Municipalidad por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue en el Mástil de las Tradiciones de la Plaza 1º de Mayo este domingo 2 de abril. Estuvo encabezado por el intendente Adán Bahl, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, y veteranos de la Guerra de Malvinas.En este marco, Bahl expresó que “tenemos el deber de homenajear a nuestros caídos y veteranos. No sólo por haber defendido con su vida nuestro territorio nacional, sino porque con su testimonio fueron ellos los responsables de pasarles a las nuevas generaciones este legado”.Luego, continuó: “Es muy importante sostener a Malvinas en la memoria colectiva, porque de eso depende la continuidad del reclamo por el suelo patrio injustamente arrebatado”. Y por último, dijo: “Sentimos el tremendo orgullo que representan nuestros héroes por el esfuerzo y por dar la vida por la Patria. Por otro lado, sentimos la desazón por un contexto donde una dictadura los envía a una guerra totalmente desfavorable y, en muchos casos, para ocultar lo que estaban haciendo en ese momento”.La ministra Rosario Romero, en tanto, expresó que “Malvinas está vigente, es un reclamo que todavía duele en el corazón de los argentinos, aquellos que perdieron la vida allá y los que hoy como veteranos mantienen la memoria junto con nuestro pueblo”.El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Silvio Acosta, encargado de dar palabras alusivas en el acto, señaló: “Todos quienes tuvimos el honor de estar allí lo hicimos en defensa de nuestra patria. 632 caídos. Pedimos por Malvinas no olvidar la causa nacional para que nuestras generaciones futuras puedan ver el trabajo de la diplomacia y que las Malvinas estén bajo nuestro dominio”.Durante el acto se izó la bandera nacional, se entonaron las estrofas del Himno, de la Marcha de Malvinas y se realizó un Toque de Silencio.Estuvieron presentes legisladores provinciales Juan Carlos Kloss, Carina Ramos y Stefanía Cora; el director del Centro de Veteranos de Malvinas de la Municipalidad, Jorge Benítez, excombatientes, veteranos de guerra, los secretarios de Gobierno, Santiago Halle; del área Legal y Administrativa, Pablo Testa, la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos, y el secretario General, Nicolás Parera. Asimismo, autoridades provinciales, autoridades de fuerzas de seguridad, Monseñor Eduardo Tanger, además de concejales.Como cada año, el Centro de Veteranos convocó este sábado a la noche a familiares y público en general a acompañar a los excombatientes en la vigilia que comenzó a las 22 horas en el Monumento a los Caídos y contó con la presencia de ex combatientes, familiares, representantes de las bandas de la Policía de Entre Ríos, Fuerza Aérea y el Ejército.El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Santiago Halle, expresó que "es un momento para pensar y recordar la gesta histórica de Malvinas, además de la fragilidad de la paz en el mundo. Los veteranos son unos verdaderos héroes, nuestro homenaje es todos los días".También estuvo presente el director del Centro de Veteranos de Malvinas de la Municipalidad, Jorge Benítez. Además, se realizó una marcha de antorchas desde la Catedral hasta el Monumento a los Caídos, donde el Municipio realizó su refacción cumpliendo el compromiso asumido tras los destrozos provocados a principios de marzo.La Dirección de Veteranos de Guerra de la Municipalidad de Paraná funciona de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Dispone de una biblioteca y recibe visitas de distintas escuelas de la ciudad. Además, se brindan charlas programadas en establecimientos educativos, entre otras iniciativas.Por otro lado, se preparan actividades para el 10 de abril, ante la visita del secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, Guillermo Carmona.Contacto de la Dirección de Veteranos de Guerra de la Municipalidad de Paraná al teléfono 4201807.