Vecinos de Paraná y ex combatientes realizaron tradicional vigilia por Malvinas

Testimonio de la gente que realizó la vigilia

El momento más emotivo de la noche

La palabra de ex combatientes

En el marco de la "Semana por Malvinas", a 41 años de la Gesta, este 1º de abril por la noche se llevó adelante la tradicional vigilia, donde veteranos de la contienda bélica esperaron la llegada de un nuevo 2 de abril.Desde la Plaza 1º de Mayo, varios excombatientes y veteranos de la guerra junto a vecinos de Paraná estuvieron presentes para comenzar la marcha de antorchas que se realiza cada día previo. También se pudo ver la presencia de niños, adolescentes y jóvenes que, a pesar del frío, estuvieron en el lugar.Luis Almeida dialogó conen vivo y destacó que es la edición número 14 que se cumple en la capital provincial., destacó en primera línea.Luego recordó la experiencia de tantos excombatientes:Además, acotó por qué se realiza una caminata: “El caminante recorre el mundo, lleva la noticia, la buena nueva. Partimos ahora, como en cada año llevando esta energía para los jóvenes, los grandes y para todo el mundo”. Además, invitó a reflexionar: “Somos todos grandes los veteranos de guerra y estamos en una regresión. Queremos pasar la posta. Acá está la escuela, los chicos de la Guido Marizza, un caído de Malvinas”. También valoró la presencia de “gente de toda la ciudad”.“Muy emotivo, es un orgullo nacional considerarnos patriotas y no olvidarnos de nuestros héroes, que los amamos y los vamos a respetar de por vida. Viva la patria para todos los argentinos”, expuso una de las personas que estuvo en el lugar. También acotó que tuvo conocidos que estuvieron en la guerra. “No debemos olvidarnos de los héroes de Malvinas que dieron todo por nosotros”.Otra mujer que estuvo en la Plaza de Colectividades, señaló: “Es una emoción grande por los caídos de Malvinas. Tengo un primo que estuvo”.Por otra parte, un hombre afirmó que “es muy lindo recordar este momento. Más que nada por los que quedaron allá en las Islas Malvinas”.A pesar del frío que hacía en Paraná, la gente se mostró conmovida por lo que se generó en el monumento de caídos y veteranos de Malvinas en la Plaza de las Colectividades. Algunos con lágrimas en los ojos y otros con trajes distintivos, no se movieron del lugar y estuvieron hasta el final del acto., secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, precisó queAdemás, sumó: “Nuestro homenaje es todos los días, pero el 2 de abril un poco más”.“La esperanza nunca se pierde. Los esfuerzos deben estar en ese sentido: en recuperar las Islas que son argentinas”, profundizó el funcionario municipal.Posteriormente comenzó el acto con la entonación del Himno Nacional, en donde se pudo ver con la bandera argentina a varios veteranos de la guerra como protagonistas, además de la presencia de la banda encargada de entonar las estrofas.Uno de los momentos emotivos fue la lectura de parte de un ex combatiente de Malvinas hacia sus compañeros presentes y aquellos que perdieron la vida en la guerra. Luego se prosiguió con otro cálido momento como la ofrenda hacia el monumento que está ubicado en la Plaza de Colectividades.Llegada las 00:00 horas, se realizó un minuto de silencio y luego se entonó la Marcha de Malvinas, que se cantó al unísono por parte de todo el público presente.Silvio Acosta, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, fue uno de los presentes y aportó otro conmovedor mensaje:. Además, hizo hincapié en los 632 compañeros que cayeron en la guerra.Jorge Benítez, otro de los honrados, revalorizó lo que significa para Argentina las Islas Malvinas:José Cabrera, sobreviviente del crucero ARA General Belgrano, manifestó queAl mismo tiempo, hizo hincapié en que esta fecha es “para recordarla todos los días”.