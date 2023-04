Convocan a sumarse a la banda infanto-juvenil entrerriana a niños de 8 a 18 años

Paraná Vecinos de Paraná piden arreglar un pozo que cada día complica el tránsito

dialogó con Horacio Jurassec, uno de los responsables, que brindó mayores precisionesAl mismo tiempo, anticipó que no hay cupos limitados: “Por ahora no. Vamos a hacer las inscripciones de 10 a 12 horas e inscribimos a las niñas y niños, jóvenes y adolescentes”. Además, el requisito refleja que el pedido de nuevos instrumentalistas va desde los 8 a los 18 años”.A su vez, indicó que espera “si algún chico toca el teclado o la guitarra” pueda sumarse a la banda. También agregó que ya tienen cantantes, “guitarra eléctrica y bajo eléctrico”. A su vez, remarcó que no es necesario tener instrumentos propios: “Nosotros le proveemos. Al principio tienen un periodo de prueba y después le damos el instrumento para que puedan estudiar en sus casas”.Guadalupe, de 16 años, dijo que “fue herencia” como se sumó a la música porque a su familia le gustaba. Al momento de sumarse, indicó que fue “elegir entre arpa o flauta”, donde finalmente se inclinó por la última opción. Sobre el instrumento, destacó: “Es muy hermoso. Me encanta tocarlo”. Ya hace cuatro años que forma parte de la banda infanto-juvenil.Por último, Bruno, de solo 15 años, donde quedó maravillado hace ocho años en una muestra en su escuela con el bombardino eufonio.