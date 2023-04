Familia busca a su perro perdido: ofrecen recompensa para recuperarlo

Aníbal es un perro de 12 años que se perdió en la zona de Escuela de Policía de Paraná cuando salió a dar su pequeño paseo como todas las mañanas y no regresó. Sus dueños, detallaron a Elonce, que el perro es de pelaje negro con marrón y lleva pretal negro, chapa identificadora. “Al parecer en su recorrido algo lo asustó y se fue. Al ver que no regresaba iniciamos su búsqueda por las cuadras cercanas y hasta el momento los datos que tenemos es que lo vieron pasar por calle Fraternidad y Blas Parera”, dijo la dueña Fernanda a este medio.“La última información obtenida es que también lo vieron en la puerta del supermercado Changomás. Lo hemos buscado por la zona, pero sin tener rastros por eso es que estamos desesperados”, añadió.“Seguimos recorriendo, difundiendo y pegando carteles por la ciudad para poder hallarlo. Aníbal es un perro de 12 años de edad, fue rescatado de la calle y vive con nosotros desde su mes de vida. Es parte de la familia”, sostuvo Fernanda al sumar que el can es dócil, tranquilo, guardián, muy familiar e intuitivo.“Su mirada es la que nos demuestra todos los días su agradecimiento por haberlo rescatado y su incondicionalidad. Por eso lo buscamos desesperados, ofrecemos recompensa”, expresó.Finalmente, solicitó que si alguien lo ve al perro por favor lo retenga y de aviso al: (0343) 155329437 / 154407486.