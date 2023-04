Los responsables del crimen de Gonzalo, “pagarán en la cárcel el daño causado”

El jurado popular llegó a un veredicto unánime de culpabilidad para Exequiel Morato y Francisco Giménez por el crimen del joven contador, Gonzalo Calleja, ocurrido en la tarde del 14 de julio de 2021 en la zona de Suipacha y Pringles, detrás del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, cuando había ido a cerrar una transacción: el cambio por pesos de 12.500 dólares. Se resolvió imponer la sentencia de prisión perpetua para Exequiel Morato y Francisco Giménez., representada en los jurados, que entendió la culpabilidad de las personas que fueron procesadas”, dijo la madre respecto al veredicto unánime de culpabilidad para Exequiel Morato y Francisco Giménez.En tanto, el padre de Gonzalo, Sergio Calleja, explicó que tras conocer la sentencia ahora deben “mirar para adelante”. “Tenemos mucha fortaleza que nos da la unión familiar, amigos y Gonzalo que nos envía energía”, aseveró.En este sentido, reflexionó que “cualquier familia tipo proyecta su vida con sus hijos y sueña lo mejor para ellos.: en nuestro caso, ya no somos más la familia de dos padres y cuatro hijos. Ahora, son tres; más nuestra nieta y la familia que de a poco se agranda; pero por más que siempre tengamos a Gonza presente, ya no está con nosotros”Asimismo, expresó que “desde el 14 de julio seguimos el trabajo del doctor Alfieri que fue el motor de todo esto para llegar hasta el final, todo el equipo trabajó con muchísimo profesionalismo y no se escatimaron esfuerzo”. Y aclaró: “Al principio hubo cuatro detenidos, y, algunos quedaron en libertad, porque siempre se buscó la verdad no la venganza”.Y sentenció: “Ahora, estos dos jóvenes, que son menores que Gonza, pagarán en la cárcel el daño que nos hicieron como familia y a la sociedad”.Finalmente, su mamá dijo que lo recordarán a Gonzalo por “su amabilidad, ocurrencia y alegría”.