En una semana se duplicaron los casos de dengue en Paraná: se registraron 76

Realizan nuevos bloqueos por casos de dengue autóctono

La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, la doctora Silvina Saavedra, indicó aque "se necesita que los casos se diagnostiquen para que no se creen focos en otros lugares de la ciudad, por eso también se hacen los bloqueos en donde vive la persona que da positivo".La doctora Saavedra explicó aque se está llevando a cabo un nuevo bloqueo sobre Jorge Newbery debido a los recientes casos de dengue autóctono. "Este nuevo bloqueo se desprende de los casos anteriores. Sabemos que el foco principal de cumulo de casos está en la zona de Iosper y la Cruz Roja, también sabemos que muchas de las personas que se han diagnosticado últimamente han estado en esa zona", afirmó."Si no logramos terminar con el foco, los criaderos se extenderán a otros barrios de la ciudad", dijo.Los bloqueos se están llevando a cabo en los hogares y en los espacios públicos., dijo Saavedra. Además, la doctora destacó que después de cada lluvia, es importante que la gente revise el patio de su casa porque es posible que se acumulen espacios con agua y es donde se reproduce el mosquito.Las zonas en las que se realizaron los bloqueos en Paraná son las zonas de calle Brasil, Villa Sarmiento y Avenida Ramírez."A partir de que una persona es diagnosticada, completa una ficha que es analizada por el laboratorio", indicó Saavedra.Saavedra también informó quede dengue: "Virus dengue 1, 2, 3 y 4; el que está circulando ahora en la ciudad de Paraná es dengue dos. Me puedo enfermar con los cuatro tipos de virus, no a la vez, porque me queda la inmunidad de por vida al virus del cual me enfermo, pero también lo que me queda es el peligro.Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, malestar general, dolor detrás de los ojos y dolor en las articulaciones. Al tercer día pueden aparecer manchas en la piel. También puede haber diarrea.Según informó la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad,“Mas allá de que se le cambie el agua todo lo días, es un atractivo para la hembra del mosquito, ya que va a buscar un lugar donde asegure que su decendencia pueda desarrollarse”.“Los bloques hacen que los mosquitos se desplacen, si yo tengo un recipiente con agua, estoy atrayendo nuevamente al mosquito”, aseveró Saavedra y sumó “después de que el mosquito deposita sus larvas, vuelve a picar al ser humano para tener sangre y así poner la nueva camada de huevos”.“En la casa”, explico Saavedra.También se sugiere usar repelentes, aplicando las veces que el frasco indique. Cada marca del repelente tiene su recomendación.