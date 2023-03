Umma venció el cáncer y dio sus campanadas y mensaje de esperanza

Este viernes a las 13.30, la campana del tren sonó en la estación de la ciudad de Paraná y no solo fue para anunciar la llegada de la formación, sino que tuvo un motivo muy especial: anunciar el alta médica que recibió una nena que durante siete años luchó contra una dura enfermedad.Esta es la historia de Umma, de 11 años, a quien a los 4 años le diagnosticaron cáncer, lo cual fue un gran golpe para ella y su familia. Concurre a la escuela N°181 Osvaldo Magnasco y está feliz de poder tocar esas campanadas que avisan a todos que venció el cáncer.En diálogo con, Umma contó que el hecho de hacer sonar la campana en la estación “significa mucha alegría porque hace rato que estoy con la enfermedad”. Y recordó que “los primeros que me acompañaron fueron mis padres, también mi abuela, mis tíos, toda mi familia”.Contó que al principio no quería tomar los medicamentos, pero aprendió que su bien debía hacerlo y tampoco se quería “pinchar”.A modo de mensaje a los chicos que están atravesando una enfermedad, Umma expresó: “les digo que ya va a pasar, y que van a poder estar acá con el alta médica”.Joana, la mamá de la niña, aseveró muy emocionada que su hija “es un orgullo para nosotros, un gran ejemplo y siempre vamos a estar para ella”.Recién había cumplido 4 años cuando llegó el diagnóstico. “No entendíamos nada, ni el por qué y fue un golpe muy grande. Primero pensamos que era apendicitis y cuando vieron en la ecografía que tenía su baso muy grande, le faltaban plaquetas y glóbulos rojos, fue terrible”.“Reconozco la valentía que tuvo para soportar todo”, dijo la mujer que hoy tiene lágrimas en su rostro, pero son de felicidad.Por su parte Cristian, papá de Umma, recordó que estaba recién recibido de la Escuela de Policías y no estaba en la ciudad cuando recibió, por teléfono el diagnóstico de su hija. “La noticia fue devastadora, cualquier familia que pasa por esto sabe lo que implica la enfermedad, pero quiero dejar como mensaje que Dios está detrás de todo y si uno deja de lado todo y sabe escuchar, puede ver la esperanza”.Otro emocionante testimonio fue el de Marita, una enfermera ya jubilada del Sanatorio del Niño, que conoció a Umma durante su internación. “Venimos a acompañarla, a compartir la alegría y la felicidad de ella y su familia después de duros momentos que le tocaron pasar, y para que, con ella, todos sigan luchando, saliendo adelante, porque hay esperanzas, hay que tener fe”.