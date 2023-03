Los casos de dengue siguen en aumento: suman 62 en Paraná

En el cierre del mes de marzo, Paraná suma 62 casos de dengue autóctono desde el inicio del brote de contagios cuyo foco se concentra en el centro de la ciudad, según confirmó la subsecretaria de Salud y de Ambiente y de Acción Climática, Silvina Saavedra.A raíz del aumento de casos positivos, la Municipalidad de Paraná continuará este viernes y sábado con los bloqueos sanitarios para prevenir la propagación del virus, mientras se recomienda a la población fortalecer las medidas de prevención tales como la eliminación de los recipientes que puedan acumular agua.Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior tapando tanques, aljibes y/o cisternas o evitar que acumulen agua.La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se recomienda en momentos de emergencia, cuando se detectan casos con sospecha de Dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos. (Uno)