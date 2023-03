Por falta de agua, suspenden clase en escuela: usan manguera en baños y comedor

La comunidad educativa de la Escuela Nº200 “Soldados de Malvinas” hace un mes que espera respuestas a los inconvenientes que sufre por la falta de agua que afecta el normal funcionamiento de clases.“Nos preocupa que todos los días tenemos problemas con la provisión de agua potable en todo el establecimiento”, dijo la directora suplente, Silvia Devald, a Elonce al agregar que esta situación afecta el normal dictado de clases.En este sentido, detalló que “desde la Municipalidad nos acercan a diario una cisterna con la que proveen agua para los baños que dan a calle Acebal. Tenemos agua en el caño de la red, pero no con eso no damos abasto para los 550 alumnos”Asimismo, detalló que en el establecimiento cuentan con el comedor donde les dan a los estudiantes desayuno, almuerzo y merienda. “Hacemos malabares con la manipulación de alimentos y conectamos una manguera donde todos, niños y adultos, se lavan las manos tanto para cuando como con las cosas de la cocina”.“Esto es algo que no se puede sostener durante un mes, todavía no tenemos al fecha para que comiencen a colocar las cisternas que sería la solución del problema”, dijo la docente al pedir que necesitan que les provean agua para los tanques de calle Acebal y de esa manera poder trabajar de la mejor manera”“Con estas cuestiones perdemos de dar contenidos con calidad, y poder ocuparnos de los niños”, cerró.