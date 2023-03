Lágrimas de emoción en la llegada del tren a La Picada: “Es muy buen progreso”

Paraná El ministro de Transporte inauguró la extensión del recorrido del tren en Paraná

Inauguraron este jueves el apeadero “Jorge Méndez” y con ello la extensión del Servicio Regional del Tren en el departamento Paraná hasta La Picada.rescató el testimonio de alumnos de la Escuela Almafuerte y de vecinos del pueblo, quienes celebraron –y hasta se emocionaron- por el regreso del servicio ferroviario.“El tren es un adelanto para La Picada”, ponderó un hombre de 89 años, quien, junto a su esposa de 85, desde temprano, se dispusieron a acercarse al acto de inauguración. “Es una emoción enorme porque el tren ha vuelto”, remarcó al destacar: “Quiero mucho a mi Picada”.La mujer que los acompañaba contó que “cuando no estuvo el tren, fue como si les hubieran sacado algo”. “Y hoy desde temprano, ya estaban listos y emocionados para venir al acto”, sumó la cuidadora.“Es muy buen progreso para La Picada y lo vivimos con mucha alegría”, destacó un vecino cuyo padre fue ferroviario. “Me siento identificado. Mi padre debe estar mirando y no podrá creer que el tren esté acá”, destacó Horacio Rognoni y no pudo ocultar la emoción en sus ojos.“Celebramos y estamos muy felices. Esperábamos a que se inaugurara el apeadero”, sumó Raquel, otra vecina de La Picada.“Estoy feliz y es un avance más para La Picada. Hoy estamos de festejo por la llegada del tren”, completó otro vecino.