Peluqueros solidarios brindaron "un corte y una sonrisa" a adultos mayores

En el predio de la Escuela Hogar, específicamente en el sector del Hospital Geriátrico Pascual Palma, el grupo deLa actividad, denominada, fue realizada en conjunto con el personal del nosocomio y tuvo como objetivo brindarles a nuestros abuelos una tarde diferente, en la que pudieran sentirse bien y verse bien.El director del Hospital,, agradeció a los Peluqueros Solidarios y resaltó la importancia de poner en valor a los adultos mayores. "No podemos dejar de contarle a la comunidad que hay adultos mayores que no tienen obra social o no tienen familiares; en esta actividad que realizamos en conjunto queremos brindar otros derechos, el que se sientan bien, el que se vea bien, el que se los trate bien", expresó aPor su parte,, referente de Peluqueros Solidarios, se mostró emocionado y agradecido por la invitación al hospital. "Estamos muy felices de estar acá, nosotros somos un equipo que se fue formando de a poco”, indicó y sumó: “Tengo la peluquería en San Benito y ahí también damos cursos de peluquería; siempre que vamos a los merenderos llevamos a los chicos que están aprendiendo para que se puedan sacar el miedo a cortar y ayudar a los chicos que lo necesitan".Correa también destacó la importancia de poder ayudar a los adultos mayores, especialmente aquellos que no tienen familiares o que se encuentran en situación de vulnerabilidad.y, sin embargo, hay muchos adultos mayores que están descuidados, que tienen muchos hijos y no les dan importancia. Por eso, afirmó., quienes pudieron disfrutar de un corte de pelo a su elección y de una merienda compartida junto a los peluqueros solidarios y el personal del hospital. La jornada dejó una sensación de alegría y emoción tanto en los adultos mayores, como en los voluntarios, quienes pudieron colaborar en una acción solidaria que tuvo como objetivo brindar un momento de bienestar a quienes más lo necesitan.