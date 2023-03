El ministro de Transporte inauguró la extensión del recorrido del tren en Paraná

En la tarde de este jueves y con importante presencia de funcionarios nacionales, quedó inaugurado el apeadero “Jorge Méndez” y con ello la extensión del Servicio Regional del Tren en el departamento Paraná que a partir de este viernes 31 de marzo, sumará dos nuevas paradas.El recorrido será extendido desde su actual cabecera en el apeadero Enrique Berduc, inaugurado en septiembre pasado, hasta las estaciones La Picada y Jorge Méndez.Tal como ocurría hasta ahora, se ofrecerán tres servicios diarios por sentido (de lunes a sábado), dos de los cuales realizarán el recorrido completo desde Paraná hasta Jorge Méndez y el restante un recorrido corto entre la capital provincial y el apeadero Berduc.El acto de inauguración contó con la presencia del Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Guiliano; el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el Gerente General Operativo, Marcelo Sánchez; la Directora de Trenes Argentinos, Eliana Gramigna; y alumnos de la escuela Almafuerte, quienes se verán beneficiados con la extensión del servicio.En declaraciones a, el Ministro Guiliano, dijo que estas nuevas extensiones, “tienen un objetivo concreto: llegar federalmente a toda la Argentina y hemos recuperado 17 ramales, más de 3.000 kilómetros de vías. Estás vías estaban repletas de arbustos, tapadas de yuyos, muchas locomotoras estuvieron abandonadas en galpones y el gobierno en estos tres años, restauró y recuperó las heridas que se le hicieron al sistema ferroviario”.Tras ello, destacó que “más trenes” representa “más trabajo argentino. Aparece la industria ferroviaria, los ferropartistas, aparece un sistema que empieza a florecer y esto tiene que ver con una continuidad, con una previsibilidad. Hay algunos sectores de la oposición que no creen en esto, que creen que es un gasto, y es que no hacen la cuenta que deben hacer, hacen una cuenta fría. Esto mejora la economía regional, los comercios, la educación, la cultura, la relación social”, agregó.Por su parte, el presidente de Trenes manifestó que “estamos convencidos que esto que se da en Paraná es desarrollo económico, social, cultural y es igualador de oportunidades. No es lo mismo ese chico que necesita llegar a Paraná para ir a trabajar, que no tiene los móviles necesarios para trasladarse de forma individual, a aquellos que hoy ya tienen el tren y pueden llegar a Paraná con apenas 31 pesos”.“Estamos llevando adelante para la ciudadanía un derecho que tiene que estar garantizado desde el Estado”, remarcó Marinucci.Para el intendente de Paraná, Adán Bahl, la extensión del tren “es una excelente noticia. Después de 30 años llega a La Picada y nos emociona que el gobierno nacional tome la decisión de extender este servicio de transporte”.Paso seguido destacó lo económico del costo del pasaje del tren, la previsibilidad del servicio, eficiencia y accesibilidad. Y expresó que “estamos convencidos que el sistema multimodal del transporte es necesario para las grandes ciudades y por eso estamos muy contentos y desde el municipio apostamos a otros sistemas, como la bicicleta pública”.Para permitir la extensión del servicio debieron realizarse trabajos de construcción de nuevos apeaderos, equipados con rampas de acceso, cruces peatonales, refugio, mobiliario, iluminación LED y cerramientos perimetrales, así como en el desmalezado y el mejoramiento de las vías.