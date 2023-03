Se inauguró el apeadero Jorge Méndez: “Es demasiado para mí”, dijo el cantor

En la tarde de este jueves y con importante presencia de funcionarios nacionales, quedó inaugurado el apeadero “Jorge Méndez” y con ello la extensión del Servicio Regional del Tren en el departamento Paraná. A partir de este viernes 31 de marzo, el servicio sumará dos nuevas paradas.El recorrido será extendido desde su actual cabecera en el apeadero Enrique Berduc –inaugurado en septiembre pasado– hasta las estaciones La Picada y Jorge Méndez.Como no podía ser de otra manera, el cantante, guitarrista, autor y compositor, nacido en Paraná el 10 de Agosto de 1942, estuvo presente en el lugar y dialogó consobre las sensaciones vividas en un momento tan importante.Destacó la cartelería que había en el lugar con su nombre y dijo que le impresionó: “hasta me da vergüenza verlo, es demasiado para mi”.Paso seguido, recordó que “en la época de (Arturo) Frondizi hicieron volar el tren, pero no la canción”, haciendo referencia a uno de sus canciones más reconocidas:. “Yo venía de la escuela Almafuerte con mi señora, cuando éramos novios, y un día le llevé un verso:y ella me pidió que no le pusiera su nombre porque no le gustaba, por eso digoy no sabía que iba a terminar con esto. Ella se fue, no pudo conocer sus nietos ni bisnietos, pero de algún lado está mirando”.Sin perder el sentido del humor, Méndez mencionó que al ver tantos carteles con su nombre se arrepiente de no haberse dedicado a la política: “con todos estos carteles hoy gano”, pero aclaró que “en algún momento uno hace su política. Hernández decía; pero yo canto opinando que es mi modo de cantar, por eso los gobiernos no me contratan para los festivales, porque yo canto opinando y le doy a todos”.