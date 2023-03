Reclamaron seguridad en Oro Verde: ya fue removida la cúpula de la comisaría

El incremento de hechos de inseguridad registrados en Oro Verde fue el motivo de una reunión que se desarrolló en la noche de este miércoles en el Polideportivo Municipal; participaron del encuentro, vecinos y autoridades políticas y policiales. Durante la convocatoria, se conoció que fue removida la cúpula de la comisaría local. El detalle de los temas que se trataron.En este marco, Joaquín Gareis, un vecino del lugar, expresó aque “se ha suscitado un incremento de los hechos delictivos en la ciudad, lo que ha generado una preocupación de los vecinos y ha afectado a varios comercios”. Asimismo, señaló que la comunidad local espera “volver a una situación de normalidad que existía dos meses atrás".Durante la reunión, se discutieron alternativas para desarrollar políticas preventivas y medidas de represión del delito. En este sentido, se destacó la importancia de trabajar en conjunto para hacer frente de manera más efectiva a la delincuencia en la zona.Otros de los temas que se abordaron en la reunión fue la coordinación entre el gobierno municipal y la patrulla urbana (creada hace aproximadamente un año por el gobierno municipal, la cual tiene como objetivo colaborar con los vecinos y la policía, pero no cuenta con las mismas atribuciones que la autoridad policial) para optimizar la actividad policial en la lucha contra la delincuencia.Además, Gareis resaltó que “hace una semana la cúpula de la comisaría local fue reemplazada y eso ya ha sido una respuesta de parte de la departamental de Paraná frente a la situación que estamos viviendo los vecinos de Oro Verde”.En tanto, otra vecina, María, manifestó aque “lo que ocurre en Oro Verde también ocurre en Paraná. Las personas que delinquen no están detenidas más de 48 horas porque la ley no lo permite, las sueltan y vuelven a robar. Siempre son los mismos y la gente ya los tiene reconocidos”.Claudia, otra vecina, dijo: “Estamos en una ola de hechos delictivos que no estamos acostumbrados en Oro Verde; la ciudad era un lugar tranquilo de familias y estudiantes, pero de golpe nos vemos en esto que no estamos acostumbrados y queremos una solución para poder volver a vivir tranquilos”.Por su parte, el concejal Eduardo Fontana agradeció la predisposición de la policía local para la reunión convocada por los vecinos. "Desde las autoridades se comentó cuáles fueron las medidas que se han tomado ante los hechos que han sucedido”, contó y añadió que “se le solicita al vecino colaborar con la policía cuando vea cosas que le llamen la atención”.En tanto, el dirigente de la Federación Agraria y productor rural, Alfredo Bel, comentó: “Vivo hace más de 35 años en Oro Verde, vine a estudiar y me quedé a vivir en la ciudad. La verdad es que hay mucha preocupación en la ciudad por los diferentes robos. Los vecinos de la ciudad llevamos un estilo de vida medio campechano, donde se sabía que el lugar era tranquilo, y eso se ha perdido. Esperamos que las autoridades puedan tomar medidas efectivas para que podamos recuperar esa tranquilidad que hemos perdido”.