Herminda celebró sus 100 años con una misa: “Siempre fui feliz y tranquila”

Herminda Bovier Viuda de Puntín celebró sus 100 años de vida con una misa en la Parroquia San Francisco de Borges, de Paraná. "No es fácil llegar a los 100 años", aseguró Herminda aHerminda, que tuvo tres hijos, uno de los cuales falleció, cuenta con siete nietos y cinco bisnietos. Originalmente, nació en María Luisa, luego se mudó a Estación General Racedo y después a Villa Fontana; finalmente, se estableció en Paraná para "mayor comodidad".Cuando se le preguntó sobre sus gustos, la cumpleañera mencionó que le gustaban las plantas y la cocina, aunque ya no puede dedicarse a ninguna de las dos. "Después de la misa, voy a celebrar con todos los parientes", dijo Herminda. "Siempre fui feliz y tranquila", agregó.Herminda vive sola, pero su casa está al lado de la de una de sus hijas y los demás la visitan tres veces por semana. "Estamos muy contentos porque Herminda es una persona muy querida por todos", expresó Elva, una de sus hijas, a. Por su parte, su hijo Oscar dijo que estaba "muy feliz, no cualquiera puede festejar los 100 años con su mamá".